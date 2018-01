Člověk občas narazí na video, na kterém drsné pick-up trucky s dieselovými osmiválci se čtyřmístnými hodnotami točivého momentu tahají kamióny z příkopů a podobně. Za poslední týdny, kdy východ Severní Ameriky svírá zima, o takové situace jistě nebyla nouze.

Občas lze spatřit i Subaru v podobné heroické roli, ale co člověk v roli tahouna nevídá, je Tesla Model X či jakýkoli jiný elektromobil. Pravda, elektromobilů s pohonem všech kol na světě moc není a pick-up mají v USA přinejmenším milióny lidí.

Následující video ukazuje ale právě Model X, kterak pomáhá do kopce Volvu VNL s návěsem. Bylo pořízeno v Raleighu v Severní Karolíně. Bohužel nevíme, jaké má Model X pneumatiky, ale Severní Karolína nepatří k oblastem s tuhými zimami, takže sázka na celoroční obutí asi nebude úplně mimo.

Za zmínku také stojí informace od Bena Spreena, řidiče zmíněného Modelu X. Nejednoho člověka by napadlo, že při takovém provozu se mohou baterie začít přehřívat, ovšem právě podle Spreena tomu tak nebylo. „Nebylo to pro auto zas tak náročné. Jezdívám mnohem ostřeji a přehřívání neznám,” píše v komentáři na Facebooku.

Stran hrdinství Tesly je ovšem klíčové vyjádření „pomáhá mu”, nikoliv „táhne ho”. Ne, že by Tesla sama měla nějak málo síly, ale papírově utáhne Model X maximálně 2268 kg a kamión může vážit klidně dvacetkrát tolik.

Ani mnohé dieselové pick-up trucky samy kamión neutáhnou. V situacích, jako je tato, ovšem může kamiónu chybět jen malá troška trakce na to, aby se hnul z místa. A když před něj zapřáhnete jakékoli obstojně silné auto, které onu trošku trakce dodá, stačí na to, aby kamion kopec vyjel.

Právě to vidíme na videu - pomoc Tesly, která stačila kamiónu ke zvládnutí problémové situace. Nikoliv fiktivního siláka Hulka s dveřmi Falcon Wing, který by kamión na vrchol vytáhl pouze vlastní silou. V každém případě to fungovalo, obě auta kopec vyjela, a to je podstatné.