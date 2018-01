Nová Honda NSX to nemá u fanoušků zrovna lehké. Původní NSX byla dokonalá tak moc, že školila Ferrari v tom, jak má vypadat sporťák. Navázat na něco takového ve světě, kde existuje 458 Italia, je téměř nemožné.

NSX je navíc hybrid, takže je těžší, než by musela být, a nemá manuální převodovku. Podle řady motoristických novinářů to není zas tak dobré řidičské auto, jak by se dalo očekávat.

To ovšem neznamená, že to musí být pomalé auto. Čísla 581 koní a 686 Nm nejsou pro smích v žádné společnosti, ale co takhle vedle Tesly Model S P100D? Na čtvrtmílovém sprintu obecně potřebujete řádné železo, abyste se P100D vůbec dokázali držet, natož ji porazit.

Tesla Model S je ve verzi P100D na čtvrtmílové dráze téměř neporazitelná. (Ilustrační foto)

FOTO: Tesla Motors

„Nejrychlejší NSX na světě”, jak se dozvídáme ve videu níže, není úplně sériová. Jedinou úpravou je ale nový výfukový systém od firmy Fabspeed a výfuk sám o sobě moc velký nárůst výkonu nezvládne. Troufáme si tedy tvrdit, že přes 600 koní tahle NSX určitě nemá.

Elektromotory jí ale pomáhají lépe vystřelit z místa. Fakt, že elektromotor podává maximální točivý moment v 0 otáčkách a pak klesá, je totiž důvod, proč je Model S v krátkých sprintech téměř neporazitelný. Bleskurychle vystartuje a než mu dojde dech a konvenční auto dotáhne ztrátu, čtvrt míle je pryč.

Rozdíly jsou v nízkých desetinách vteřiny



Výsledek prvního sprintu (na záznamu od času 1:20), je tedy pro leckoho překvapivý. Tesla vyhrává jen o 0,14 s. Při druhém sprintu (k vidění od 3:40) řidič Tesly pokazil start o dobré půl vteřiny. NSX tedy vyhrála o 0,32 s.

Její čas v druhém závodě byl 11,069 vteřiny a dozvídáme se také zrychlení z nuly na 60 mph (97 km/h) - 2,91 vteřiny. To jsou na téměř sériové auto, které nestojí desítky miliónů korun, špičkové výkony.