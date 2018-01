Společnost Shelby SuperCars (SSC) už na svém kontě několik super-super aut má. Třeba jejich SSC Ultimate Aero Twin-Turbo pro sebe v roce 2007 dokázalo ukořistit titul nejrychlejšího silničního sériově vyráběného vozu světa. Jistě, bylo to jen dočasně, než přišlo Bugatti, ale i to se počítá.

SSC pak nějakou dobu nabízelo sny. Ultimate Aero už netáhlo, tak bylo zapotřebí nabídnout něco ještě lepšího. Tím byla Tuatara. Při představení slibovali hory-doly. Prý se musí Bugatti Veyron třást, protože motor ze sebe dokáže vytlačit až 1350 koní a auto by mělo s agregátem lehce překonat 431 km/h, což byl vrchol tehdejšího veyronu. Ovšem bližší informace nějak chyběly. Bude to zase ten tradiční americký velkoobjemový motor V8 s rozvodem OHV a gigantickými turby, nějaký nový agregát? Co podvozek? Co aerodynamika?

SSC Tuatara

FOTO: Shelby SuperCars

Jenže léta šla a jen v roce 2013 se objevila informace, že se fabrika na výrobu vozu už se staví a auto se už prohání na okruhu. Jenže vše padlo na financování a Jerod Shelby prostě žádného sponzora nenašel. Ovšem to byla velká krize a teď, kdy se prodá pomalu všechno, co má volant a dostatečně velký motor, se asi peníze našly.

Můžeme tedy říci, že SSC zase začíná lákat na model Tuatara. Zase už se snaží vyvolat vlnu zájmu. Tentokrát jen nezřetelnými předními světly. Proč ale? Copak ta karoserie od Jasona Castrioty (autora například Maserati GranTurismo nebo Ferrari P4/5) už není sedm let známá a není dobrá?

SSC Tuatara

FOTO: Shelby SuperCars

Uvidíme. A pravděpodobně už za pár dní na autosalonu v Detroitu.