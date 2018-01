Jaguar XJ220 je ikonou pro svůj vzhled a výkony, mimo jiné to několik let bylo nejrychlejší silniční auto světa. Nebyl to ale první podobný počin Jaguaru. Tím byl model nazvaný XJR-15.

Myšlenka za XJR-15 byla postavit silniční verzi závodního vozu XJR-9. Závodní tým a konstruktérskou firmu v jednom s názvem Tom Walkinshaw Racing (TWR) k tomu popohnali bohatí fanoušci okruhových závodů.

Chtěli „závoďák na značkách”, a tak TWR ve spolupráci s designérem Peterem Stevensem, který později pracoval i na legendárním McLarenu F1, postavilo XJR-15. První prototyp byl hotový v červenci 1990. Dodávky zákazníkům začaly ještě v témže roce.

V dlouhé zádi schovává XJR-15 atmosférický dvanáctiválec.

FOTO: DD Classics

XJR-15 není skutečné závodní auto, které by jen bylo upraveno pro provoz na silnici, je to nově vyvinutý silniční vůz. Jeho technickým základem však bylo XJR-9, jen některé věci se musely změnit, zejména interiér byl trochu zvětšen. Nic moc prostorného si ale nepředstavujte, kokpit je pořád extrémně těsný, jak je vidět už z fotografií.

V útrobách pracuje atmosférická V12 o šesti litrech objemu, 457 koních výkonu, 569 newtonmetrech a se závodními kořeny. Na svou dobu má velmi pokročilé technologie, zejména kompletně elektronický plyn, bez klasického lanka.

Na komfort zapomeňte, tohle je téměř závodní auto. Všimněte si řadicí páky vpravo, nikoliv uprostřed vozu.

FOTO: DD Classics

Šasi i karoserie XJR-15 byly vyrobeny kompletně z karbonu a kevlaru, což jej pasovalo na první silniční auto, které něco takového nabídlo. Zejména díky tomu vůz vážil jen 1 050 kilogramů.

Na výběr bylo ze dvou převodovek - standardem byl šestistupňový nesynchronizovaný manuál a za příplatek mohli zákazníci mít rovněž manuální, ovšem plně synchronizovaný pětikvalt. Ten je i v autě, které máme nyní před sebou.

Příplatků bylo k mání více. Kousek, který je na prodej, dostal také kožené čalounění sedaček a klimatizaci. Z celkem 53 postavených kusů bylo s touto převodovkou a výbavou údajně vyrobeno jen pětadvacet aut.

Jaguar XJR-15 je mnohem vzácnější než XJ220 a tenhle, který je na prodej, jistě patří k nejlepším existujícím kouskům.

FOTO: DD Classics

Tenhle konkrétní je z nich možná nejhezčí. Byl vyroben v roce 1991 a prvnímu majiteli dodán do Německa. V roce 2008 byl prodán zpátky do Británie a u firmy Don Law Racing podstoupil „omlazení” - tak píše web Motor1.com. O renovaci nehovoří, ale ono omlazení prý trvalo šest let a bylo „extenzivní”, takže do renovace asi nemělo daleko.

Nyní tohle auto mění majitele znovu, je k mání u britského dealera exkluzivních aut DD Classics. Cena na webu prodejce nebyla zveřejněna, ale očekávejme minimálně vysoké statisíce liber. [více zde]