Jelikož jsme hlasové ovládání zkusili u tolika testovaných aut, můžeme zodpovědně říci, že mnohem jistější je všechno si navolit tlačítky nebo dotykovým displejem. Jistě, auto většinou rozpozná povel „phone“, ale pak stejně nenajde daného člověka, a řidič tak musí po několika urgencích vyhledat ručně. Navíc je problém s několika příkazy za sebou.

Hyundai ale spolupracuje s firmou SoundHound Inc. ze Silicon Valley, která se zaměřuje právě na vývoj umělé inteligence v hlasové platformě. Už deset let vyvíjí svou platformu Houndify AI, která dokáže i v běžné konverzaci rozpoznat, co člověk říká, a odpovídajícím způsobem reagovat.

Hyundai chce Houndify AI implementovat do svých vozidel a propojit je s internetem. Kompletní databáze a algoritmy by tak nemusely být přímo ve voze, ale auto by se dorozumělo s centrálou a naučilo by se postupně komunikovat se svým majitelem. V jedné větě by tak dokázalo rozpoznat hned několik příkazů, a ty vyplnit. Takže například řidič by řekl, aby auto zavřelo střešní okno a přidalo na teplotě na 22 stupňů. A auto by vše pochopilo a udělalo.

Navíc celý systém dokáže predikovat to, co je zapotřebí říct a o čem majitele informovat. Takže když například pojede auto na letiště a v připojeném telefonu bude v kalendáři naplánovaný odlet letadlem v určitou dobu, auto dokáže samo informovat řidiče, kdy budou na letišti, jestli letadlo nemá zpoždění a jaký gate je pro dané letadlo naplánován.

Celý systém si bude moct veřejnost prohlédnout už za pár dní na výstavě technologických novinek CES 2018 v Las Vegas a první zjednodušené verze by se měly objevit ve vozech pro modelový rok 2019.