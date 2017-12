Ve Velké Británii se rozhodl importér značky Kia zjistit, jak plánují tamní firmy nákup elektrických či hybridních vozidel do tamních flotil v následujících deseti letech.

Podle průzkumu drtivá většina britských fleetových manažerů počítá s tím, že do roku 2022 bude alespoň jedno ze tří firemních aut elektrické, v dalších pěti letech se tento podíl už obrátí – dvě elektrické a jedno se spalovacím motorem. Zajímavé je, že v mnoha firemních flotilách ještě dnes žádné elektrické auto není. Ovšem statisticky se ukázalo, že tyto firmy počítají s nákupem elektrického vozu do čtyř let.

Proč ne hned? Například 35 % z nich se domnívá, že stále není dostatečná dobíjecí infrastruktura a 27 % z nich uvedlo, že auta jsou prostě moc drahá.

Zajímavé je to, jak se na ekologická auta dívají ti, kteří si je už pořídili. Čtyři z deseti dotázaných například uvedli, že elektromobily jsou atraktivnější, 67 % z nich pak uvedlo, že dlouhodobý provoz vyjde firmu levněji. Zajímavé ovšem je, že 41 % také uvedlo, že elektromobil řídí jen proto, že to požaduje jejich zaměstnavatel.

Jak to bude v Česku? Tady zatím žádný takový průzkum neproběhl. Samozřejmě že zde to bude poněkud zpožděné. Přece jen ve Velké Británii už nyní platí silné restrikce na vjezd vozidel do center měst. Především Londýn je v tomto velmi striktní, takže i firmy to musí reflektovat. V České republice zatím nic takového nemáme, takže firemní autoparky dnes spíš než elektromobily objevují zase znovu benzínové motory.