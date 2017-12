Jistě znáte ten pocit, kdy jste udělali něco špatného a trápí vás kvůli tomu svědomí. Chtělo by to aspoň omluvu, nebo nějaké zjednání nápravy. Leckdo to udělá, spousta lidí ale spoléhá na to, že je to bude tížit méně a méně, až na to zapomenou.

Nikoliv však anonymní viník nehody ve městě South St. Paul v americké Minnesotě. Policii tam přišel dopis bez zpáteční adresy. Když ho náčelník Bill Messerich otevřel, našel v něm deset nových stodolarových bankovek. Tisíc dolarů, tedy asi 21 500 korun.

„Byl jsem šokován, něco takového nevidíte každý den,” uvedl pro zpravodajský web Pioneer Press. Co stálo v dopise, bylo ještě překvapivější: „V noci někdy v roce 1985 nebo 1986 jsem narazil do zaparkovaného auta na adrese 1050 Dwayne Avenue. Nenechal jsem poškozenému své informace.”

Anonymní pisatel prosil policii, aby peníze předala onomu poškozenému, pokud z té doby má záznamy, a pokud ho tedy dokáže najít. Jinak mají peníze zamířit na policejní charitu. Podle náčelníka Messeriche byl dopis tak neuvěřitelný, že ho skoro považoval za test, jestli si peníze nechá. 1 000 dolarů nejsou drobné.

Policejní záznamy ovšem tak daleko do historie nesahají, takže peníze byly uloženy na účet pro dary policii a budou použity na nákup nového vybavení pro policejní sbor. Jednoho ovšem napadne, zda se po zveřejnění těchto informací onen poškozený neozve.