I když je statistika pěkná nuda, ukazuje se, že pokud jde o čísla, hovoří jasnější řečí než čísla techniků. Podle nejnovějšího výzkumu je totiž průměrná cena automobilu na spalovací motor v USA v přepočtu asi 600 000 korun. Cena roste a patrně se povytáhne ještě o nějakých 50 000 korun výš. Důvodem je implementace moderních technologií, které většinou chrání posádku, ale také usnadňují řízení, a to až do fáze autonomních systémů.

Ovšem elektromobily nemohou zatím konkurovat cenou. Vše na elektrickém autě je co do ceny levnější, až na akumulátory. Těch je dnes nedostatek a jejich cena je i přes velký propad za posledních pět let stále příliš vysoká. Podle ekonomů bude zapotřebí srazit cenu ještě o 67 %, aby se křivka zdražování aut na fosilní paliva protnula s křivkou zlevňování elektromobilů.

Kdy se tak stane?

Na místě je tedy otázka, zda ekonomická analýza dokáže predikovat i to, kdy se tak stane. Říká, že k tomuto bodu máme ještě dost času. Přelom nastane v roce 2026. Tou dobou by náklady na jednu kWh měly klesnout na 100 dolarů (2200 Kč). Pro srovnání – už minulý rok oznámila Tesla, že cena jejich akumulátorů klesla na 190 dolarů za kWh. A to je nejnižší číslo na trhu.

Tato čísla se však mohou ještě výrazně posunout. Ve hře jsou totiž nové akumulátory, které by mohly do všech statistik udělat notně velkou díru. Kupříkladu ve vývoji jsou polovodičové baterie, které by měly mít charakteristiky zcela jiné. Třeba elektrolyt není v tekutém, ale pevném stavu, takže je v akumulátoru vyšší kapacita, baterie nepotřebuje chlazení a dobíjení by mělo být v řádech minut.

Stejně je na tom i hromada dalších firem, které nabízejí své vlastní nápady a pracují na nich. Zatím se však žádný takový nápad nepřesunul z fáze výzkumu do fáze sériové výroby. Až se tak stane, pohne se výrazněji křivka ceny za kWh.