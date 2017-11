Přiznáváme, to s tím keřem je vtip - podle černého jeřábu se nový Seat jistě nejmenuje, byť vědecký název této rostliny zní „aronia”. Ambiciózní cenovky ale Arona vskutku má, oproti Ibize je v základu dražší o nějakých 70 tisíc korun. Přichází na trh v těchto týdnech, byť se představila už před několika měsíci. [celá zpráva]

Má to být náhrada za kombi-verzi modelu Ibiza, takže zmiňme to nejdůležitější hned zkraje - velikost zavazadelníku. Poslední generace Ibizy ST nabídla 430 litrů v základní konfiguraci, Arona je však o něco menší - nabízí 400 litrů. Pořád je to o kus víc než současná Ibiza, která nabídne 355 litrů, ale pokud vám jde zejména o tohle, zmenšení zamrzí.

Seat Arona FR

FOTO: Petr Horník, Právo

Seat Arona

FOTO: Petr Horník, Právo

Asistenti jako z větších modelů



Arona minimálně za příplatek dostane veškeré asistenční systémy, které si můžete objednat i do ostatních Seatů. To znamená mimo jiné hlídač mrtvých úhlů, autonomní brzdění, adaptivní tempomat, který v kombinaci s převodovkou DSG zvládne sám zcela zastavit, asistent pro rozjezd do kopce nebo hlídač únavy řidiče. Samozřejmostí jsou automatické stěrače i světla, couvací kamera, dotykový displej a bezdrátová nabíječka.

Za další příplatek bude k mání také upozornění na vozidla přijíždějící ze stran při couvání, což se velmi hodí v parkovištích nákupních center, a částečně samočinné parkování - vůz bude sám točit volantem, aby na místo zajel přesně. A díky možnosti nechat nalakovat střechu do černé, šedé nebo oranžové barvy si na Aronu můžete vybrat celkem 68 kombinací barev.

Seat Arona FR

FOTO: Petr Horník, Právo

Verze FR má v základu 17” kola, tuhle červenou barvu však nikoliv.

FOTO: Petr Horník, Právo

V konfigurátoru se dozvíte, že do Arony nepořídíte diesel, alespoň prozatím. V nabídce je samozřejmě tříválec 1,0 TSI, který ve verzi o 95 koních výkonu tvoří základ nabídky. O stupínek výš stojí stejný motor se 115 koňmi výkonu, ke kterému zase můžete dostat převodovku DSG. Vrcholem budiž motor 1,5 TSI Evo, který je zase k mání jen s šestistupňovým manuálem a ve sportovně laděné verzi FR.

Základ za 366 tisíc



Za inzerovanou „cenu od”, tedy 365 900 korun, dostanete výbavu Reference s 95k tříválcem. Součástí je klimatizace, zrcátka i všechna okna s elektrickým ovládáním a infotainment s černobílým dotykovým displejem, ale se zdířkami na USB či SD kartu.

K výbavě Style, začínající na 380 900 korunách, si už můžete za dalších 18 tisíc připlatit i za silnější verzi tříválce. Kromě toho dostanete litá kola, barevný centrální displej, Bluetooth, kožený volant, lepší palubní počítač a přední mlhovky. A k silnějšímu TSI i elektronickou simulaci uzávěrky diferenciálu XDS.

Seat Arona FR

FOTO: Petr Horník, Právo

Seat Arona

FOTO: Petr Horník, Právo

Xcellence začíná na 399 900 korunách a ve standardu je i bezklíčový přístup, vyhřívání zrcátek, kontrastní lakování střechy, střešní ližiny, zadní parkovací čidla, LEDková zadní světla nebo tempomat. Až v téhle výbavě také dostanete síťové kapsy zezadu opěradel předních sedadel.

Verze FR za nejméně 417 900 korun staví opět na výbavě Style a přidává 17” litá kola, tempomat, zadní parkovací čidla, sportovní přední sedadla, detaily interiéru i exteriéru a podvozek, možnost volbu profilu jízdy a LEDkové denní svícení i zadní světla. K FR je také možné objednat jediný čtyřválec v nabídce modelu, a to 150k 1,5 TSI Evo. Pohon všech kol však k mání není vůbec, bohužel.

Ke 115k tříválci si můžete objednat i DSG

FOTO: Petr Horník, Právo

Příplatků je však k mání poměrně hodně a není vůbec problém vyhnat cenu vysoko nad půl milionu korun. Například pokud máte zájem o bezdrátovou nabíječku, je k mání jen v paketu s FullLinkem, tj. MirrorLink, Android Auto a Apple CarPlay (k jejichž zprovoznění stejně potřebujete kabel) za 23 500 korun. Samotný FullLink ale pořídíte za 12 500 korun. Tažné zařízení přijde na 16 tisíc, přední LEDková světla na 15 tisíc a kontrastní lakování střechy na 10 tisíc.

Arona tedy není zrovna levné auto, ale to nejsou produkty VW Group už dlouho. Jistou útěchou může být, že téměř stejně vybavená Ibiza se stejným motorem je levnější jen o nějakých 40 tisíc. A za větší kufr, lepší průchodnost lehkým terénem, či třeba sněhovou pokrývkou nebo změtí obrubníků to zas tak velký příplatek není.