Pro divizi McLaren Special Operations (MSO) to mohl být jen běžný pracovní den. Pro zbytek světa je to kuriozita. Černozlatý McLaren 720S, který si můžete prohlédnout ve fotogalerii, bude existovat jen jediný na světě. Divize ho stavěla pro váženého zákazníka, který chtěl, aby jeho supersport byl skutečně unikátní.

V útrobách se nic nezměnilo, vůz je stále poháněn čtyřlitrovou V8 M840T se dvěma turbodmychadly, která podle oficiálních údajů dává 720 koní a 770 Nm. To spolu se suchou hmotností 1283 kg má vozu stačit ke zrychlení na stovku za 2,9 vteřiny a na dvoustovku za 7,8 vteřiny.

McLaren 720S Black and Gold (2017)

FOTO: McLaren

Speciální tu jsou v podstatě čtyři věci. Matný černý lak, v tiskové zprávě označený za „saténový” a zlatý lak kol jsou ještě relativně běžné. Pak přichází to zajímavější - jednak, tepelný štít v motorovém prostoru je vyroben z 24karátového zlata, stejně jako u legendárního McLarenu F1. A jednak: znaky na křídle vzadu jsou citátem Bruce McLarena z jeho autobiografie, nazvané „Z kokpitu”.

„Dělat něco dobře je tak hodnotné, že zemřít při snaze dělat to ještě lépe nemůže být nerozum. Člověk by svůj život promrhal, kdyby nechal své schopnosti ležet ladem; mám dojem, že život se měří v úspěších, nikoliv v letech.” Tento citát si onen zákazník sám přál na křídlo zvěčnit.

McLaren 720S Black and Gold (2017)

FOTO: McLaren

Personalizace v dílnách MSO zabrala 90 hodin práce a kromě zmíněných speciálních úprav dostalo tohle auto také hromadu příplatků ze standardního katalogu. Karbonové tu je skoro všechno - přední lízátko, nasávací otvory, střecha, část zadní kapoty, „nohy” zrcátek a zadní nárazník s difuzorem. A samozřejmě spousta věcí v interiéru.

V kabině najdeme i plaketku „1 of 1”, ukazující na jedinečnost tohoto vozu, a některé detaily se zlatým lakem. Vůz se ukázal světu i živě, a to na dubajském autosalonu, který právě probíhá. Bude tam stát do soboty 18. listopadu; pak si ho nový majitel odveze domů. Doufáme, že s ním bude i jezdit, takhle špičkového supersportu by byla na „garážovou primadonu” škoda.