Když si člověk kupuje nové auto, vybere si takovou barvu, jaká se mu líbí. To je dnes v ČR nejčastěji bílá nebo nějaký odstín šedé. I v prodejích ojetých aut vede bílá barva. Podle statistiky webu iSeeCars.com ovšem na americkém trhu ojetin nejlépe drží hodnotu auta žluté barvy.

Barva může na trhu ojetin vypadat méně podstatná, protože člověk by obecně měl hledat vůz v co nejlepším technickém stavu a najeté kilometry či barva by měly být až na druhém místě. Přesto je prý rozdíl v tom, jestli prodáváte ojeté auto žluté, bílé, červené nebo fialové.

Totiž, zatímco žluté auto v USA na ceně ztratí 27 %, u modrého to bude 33,5 % a u zlatého 37,1 %. „Žlutá auta jsou relativně vzácná, což by jim mohlo pomáhat udržovat si hodnotu,” říká Phong Ly, ředitel firmy iSeeCars.com. „Naše analýza ukazuje, že žlutá auta vykazují nejmenší pokles ceny jak u aut s malým objemem prodejů, např. kabrioletů, tak i u populárních typů karoserií, jako např. SUV,” dodává.

Firma iSeeCars.com provedla průzkum na 2,1 miliónu ojetých aut modelového roku 2014, která se prodala mezi zářím 2016 a srpnem 2017. Vypočítala ztrátu hodnoty z průměrné MSRP (doporučená maloobchodní cena pro auta v USA) upravené o inflaci a agregovala data podle barvy a typu karoserie. Nebrala v potaz barvy, ve kterých se za sledovanou dobu prodalo méně než 1 000 ojetých aut. Tady jsou výsledky.

Barva vozu Prům. pokles ceny za 3 roky

Prům. doba prodeje

Žlutá

27 %

41,5 dne Oranžová

30,6 %

38,1 dne Zelená

30,9 % 36,2 dne Bílá

32,6 % 35 dní Červená 32,7 % 40,9 dne Průměr

33,1 % 36,5 dne Modrá

33,5 % 36,8 dne Hnědá

33,5 % 35,3 dne Šedá

33,5 % 34,2 dne Černá

33,6 % 36 dní Stříbrná

34 % 38,8 dne Béžová

36,6 % 46,6 dne Fialová

36,7 % 33,2 dne Zlatá

37,1 % 34,3 dne

Zároveň ale platí, že žlutá auta se prodávají výrazně déle, než je průměr - konkrétně 41,5 dne. Nejhorší číslo to není, to vidíme u béžových aut, které čekají na nového majitele v průměru 46,6 dne. Kupodivu barvy, které si hodnotu příliš dobře nedrží, se naopak prodávají nadprůměrně rychle.

Není to ani v kilometrovém proběhu. Vezměme za příklad tříletá kupé - vůz ve zlaté barvě ztratil na hodnotě v průměru 35,8 % a najel v průměru cca 47 tisíc kilometrů, ale kupé obecně za tři roky v průměru ztratí 29,2 % hodnoty a najedou v průměru cca 40 tisíc kilometrů.

Nejobvyklejší barvy, tedy bílá, černá a šedá, tratí hodnotu velmi blízko průměru a také se podobně dlouho prodávají. „Tyhle barvy jsou tak běžné, že zákazníci mají víc aut na výběr,” říká Ly. To pochopitelně tlačí ceny dolů.

Samozřejmě to ale neznamená, že byste si měli schválně koupit nové auto ve žluté barvě, i když chcete černou, jen proto, že pak možná dostanete víc při následném prodeji. Auto si člověk kupuje pro sebe, ne pro toho, kdo přijde po něm. Pokud ale chcete žluté auto a vaše druhá polovička k tomu má výhrady, tohle je racionální argument pro.