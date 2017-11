Firma se specializuje na přestavbu pickupů Ford na obytné speciály, které dokážou projet jakýkoli terén a nabídnou zákazníkům komfortní základnu pro extrémní cestování. Samozřejmě, že nejde o firmu, která by dělala obytné vozy ve velkých sériích. Od doby svého vzniku jich vytvořila něco přes 200. Jenže doteď nabízela největší kousek na bázi Fordu F-550. A i když je to na evropské poměry bestie velká, přesto to asi nestačilo.

EarthRoamer XV-HD

FOTO: EarthRoamer

EarthRoamer XV-HD je ohromná bestie dlouhá přes deset metrů, která má základ ve Fordu F-750. Ten pod přední kapotou nosí vidlicový naftový osmiválec o objemu 6,7 litrů s výkonem 243 kW (330 k). Ovšem pro tento typ vozu je důležitější hodnota točivého momentu – 983 Nm!

Ovšem problém byl, že tento truck už nepoužívá z továrny pohon na všechna kola. A tak přišlo vlastní řešení, a také vzduchové odpružení zadní nápravy, hydraulické nastavování světlé výšky, vyztužení rámu a předního nárazníku gigantický naviják Warn na 11 tun apod.

EarthRoamer XV-HD

EarthRoamer XV-HD

Na zádi je pak upevněna kabina z laminátu. Ta je pro větší pevnost vyráběna v jednom kuse bez jediného spoje. Uvnitř je vše, co byste čekali od luxusního hotelu – od klimatizace a podlahového vytápění, přes luxusní obložení dřevem, televize, velkou koupelnu a WC…

Energii dodávají li-ion akumulátory o kapacitě 20 kWh, které zásobuje elektřinou i soustava solárních panelů na střeše s výkonem 2,1 kW. Samozřejmě tu je i velký PTO generátor elektrického proudu. O velikosti vozu svědčí i velikosti jeho nádrží. Nádrž na naftu má objem 435 litrů, nádrž na vodu pak dokonce 946 litrů.

Samozřejmě že auto je možné koupit tak, jak stojí a leží, za cenu v přepočtu asi 33 miliónů korun. Ale pokud si objedná zákazník nějakou specialitu, dostane ji. Firma už dělala speciály na Aljašku, do pouští i zvláštní vozy pro armádu.

EarthRoamer XV-HD

