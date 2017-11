Když člověk prodává obyčejné auto, se kterým jezdí každý den, které mu dobře slouží, ale které už nesplňuje jeho požadavky, v tom lepším případě ho umyje, vyčistí a hezky nafotí, aby inzerát přitáhl co nejvíc zájemců. Nastaví nějakou cenu, která je podle něj adekvátní, a po pár dnech či týdnech se najde někdo, kdo bude mít o jeho auto zájem.

Stejně to chtěla udělat přítelkyně Maxe Lanmana, kalifornského spisovatele a režiséra. Rozhodla se poslat svou dvoudveřovou Hondu Accord do světa, tak udělala pár obrázků a auto vyvěsila na eBayi jako aukci. Vyvolávací cena byla 499 dolarů, tedy necelých 11 tisíc korun.

Lanman se nicméně rozhodl prodeji auta pomoci, a to tak, že vytvořil video. V něm auto představuje jako unikátní kousek techniky - unikátní, protože žena, která jím jezdila, si ho poupravila k obrazu svému. Pod zadní okno posadila gumové kachničky, zespodu víka zavazadelníku připevnila zrcátko, aby si mohla upravit make-up.

Kávovar na sedadle spolujezdce je velmi zajímavý, leč odhadujeme, že tu je jen pro video. Jednak by potřeboval standardní zásuvku s napětím 110 V, ale to je v autě řešitelné. A jednak, a to zejména, by jeho obsluha a vůbec přítomnost takového zařízení v automobilu mohla být potenciálně nebezpečná. A taky byste pasažéry museli vozit jen vzadu.

Video samo o sobě zas tak zajímavé není. Mnohem kurióznější je efekt, který mělo. Max Lanman ho totiž sdílel na YouTubu a na sociální síti Reddit, kde se mu dostalo obrovské popularity. Bylo zveřejněno včera a má 429 tisíc shlédnutí. A hlavně, cena auta v aukci na eBayi [více zde] doslova za pár hodin vylétla ze 499 dolarů na 20 600 dolarů, v přepočtu cca 454 tisíc korun.

Za takové peníze se dá nejen v USA koupit zbrusu nové auto, do kterého připojíte mobil nebo iPod rovnou, bez nutnosti adaptéru do kazetové mechaniky. Docela by nás zajímalo, jak ten, kdo tohle auto nakonec koupí, bude doma vysvětlovat, proč utratil takové jmění za auto s reálnou hodnotou nanejvýš pár desítek tisíc korun.