Nad velikostí dealerství člověk většinou moc nepřemýšlí, když do nějakého přijde. Jsou však taková, která svou velikostí uchvátí. A samozřejmě, někde musí stát i dealerství největší. Běžné automobilky se tím většinou nebudou moc chlubit, ale každá takové má.

Britský Aston Martin se svým největším dealerstvím pochlubil, mimo jiné i proto, že ho čerstvě otevřel. Kdo by ho čekal v Londýně nebo třeba v Abú Dhabí, mýlil by se - stojí v Japonsku, konkrétně v tokijské čtvrti Aoyama. Dostalo název „The House of Aston Martin Aoyama”, tedy „Dům Aston Martinu Aoyama”. Podlahová plocha činí 1 000 m².

Nové dealerství se má také stát největším co do odbytu a je součástí investičního programu Astonu v Japonsku, který má celkovou hodnotu 500 miliónů liber (v přepočtu 14,62 miliardy korun). Má tři patra, celkovou podlahovou plochu 1 000 m² a kromě prodejny samotné je součástí budovy také „globální centrum značky”.

The House of Aston Martin Aoyama

FOTO: Aston Martin

Kromě automobilů tu můžou návštěvníci vidět, a také si koupit doplňkové zboží s logem Aston Martin a budova nabízí i „prostor pro relaxaci a zábavu”. Odhadujeme nicméně, že jen pro zákazníky. Někdo z ulice asi nebude moci přijít posedět do zbrusu nového luxusního showroomu.

„Jako druhý největší trh luxusních automobilů na světě je Japonsko klíčové pro budoucí úspěchy značky Aston Martin,” uvedl při slavnostním otevření dr. Andy Palmer, prezident značky. „Věříme, že Aston Martin Tokio se rychle stane dealerem s největším odbytem na světě. (...) Zákazníkům nenabízíme jen nejlepší služby a nejlepší produkty, ale také nejlepší luxusní zážitek,” dodal Palmer.

Novou prodejnu provozuje skupina Sky Group, která už má v Tokiu, Kanagawě a Niigatě 26 dalších dealerství různých značek. The House of Aston Martin Aoyama se stává prvním dedikovaným showroomem téhle automobilky na území Tokia.