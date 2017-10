Omlouváme se všem, kteří po přečtení článku na nás budou naštvaní, že si nemůžou tohle auto koupit, ale my za to prostě nemůžeme. Ferrari FXX-K Evo je speciálka, která se nabízí jen těm nejvyvolenějším a nejmajetnějším z celé plejády majitelů ferrari. Ti dostali osobní pozvánku do Maranella, tam si novinku prohlédli, případně nastudovali podrobné informace, pak se projeli v prvním kuse po okruhu, a kdo chtěl, vyplnil šek. Jestli jste tedy nebyli na seznamu pozvaných (jako my), máte smůlu. Je vyprodáno.

Ferrari FXX-K Evo

FOTO: Ferrari

Co tito VIP zákazníci dostanou? Dostanou především auto, které ani nebude jejich. Je to jakýsi operativní leasing závodního speciálu s kompletním servisem, pozvánkami na nejexkluzivnější okruhy světa, závodní klání, testování a zvyšování řidičských dovedností pod vedením lidí nejzkušenějších (třeba těch z F1).

Samotné auto je vlastně výraznou evolucí původního Ferrari FXX-K, které už samo bylo vývojovým stupněm prvního FXX. Tahle novinka má stejný motor o objemu dvanáct válců s atmosférickým plněním, které má doplňkový systém rekuperace energie KERS, jako to je v F1.

KERS je sice trochu změněno, ale nová je na Evu hlavně aerodynamika. Ta prošla výraznou úpravou a třeba při 200 km/h produkují všechny aerodynamické prvky (difuzor, přední a zadní křídlo) přítlak 640 kg. U maximální rychlosti je to pak 830 kg! Tahle hodnota je jistě fantastická, vždyť směle konkuruje závodním monopostům. Ale navíc ji musíme srovnat s hmotností samotného auta. To nepřesáhne díky rozsáhlému použití nejmodernějších a nejlehčích materiálů ani na tunu.

Ferrari FXX-K Evo

FOTO: Ferrari

Cena tohoto závodního speciálu je tajná. Ale u předchozí verze se spekulovalo o nějakých padesáti miliónech korun.