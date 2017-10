Vozidlo bude vyvíjet oddělení Volkswagen Motorsport ve spolupráci s oddělením technického vývoje ve Wolfsburgu. „Závod na Pikes Peak je pro nás novým začátkem. Poprvé vyvíjíme závodní vůz s čistě elektrickým pohonem,“ uvedl Sven Smeets, ředitel oddělení Volkswagen Motorsport.

Německá automobilka se naposledy zúčastnila závodu do vrchu na Pikes Peak v roce 1987 s golfem poháněným dvěma motory, do cíle však nedojel.

Zatím bezejmenný prototyp s pohonem všech kol se 24. června 2018 postaví na start slavného závodu do vrchu Pikes Peak. Nutno dodat, že kategorie elektroaut na tomto klání není příliš populární - rekordní čas má podle oficiálních stránek hodnotu 09:07 a je dva roky starý. Dlužno dodat, že v tabulce s výsledky všech ročníků je v kategorii elektromobil jediný zápis. To se příští rok změní: do závodu se totiž vrhne i Tesla a další americká automobilka Faraday Future. [celá zpráva]

Coloradský Pikes Peak je celosvětově nejznámější a pravděpodobně nejobtížnější závod do vrchu. Dříve šotolinová, dnes asfaltová silnice na vrchol měří 20 kilometrů a končí v nadmořské výšce 4300 metrů. Na řidiče v závodu, který se jezdí od roku 1916, čeká celkem 156 zatáček.

eO PP03

FOTO: eO