To nejlepší hned na začátek: Mercedes ukázal na svém stánku křížence supersportu s formulí, 1000koňový (740 kW) Project One. Motor o objemu 1,6 litru má šest válců a točí neskutečných 11 000 otáček. Auto jede 350 km/h, může na běžné silnice a ano, už je beznadějně vyprodané. Za nás nejzajímavější exponát letošního IAA. [celá zpráva]

Mercedes-AMG Project One

FOTO: Mercedes-Benz

Audi umí výtečně spojovat rodinné kombíky se supersporty. Pro koho je RS 6 příliš drahá, bude mít nově v nabídce o třídu menší RS 4 Avant. Pod kapotou je třílitrový šestiválcový motor přeplňovaný dvěma turbodmychadly (2.9 TFSI Biturbo). Celkový výkon činí 331 kW (450 k), točivý moment vrcholí na hodnotě 600 Nm (1900-5000 otáček). RS 4 Avant na „stovku” zrychlí za 4,1 sekundy, což je úctyhodný čas, jinak vlastní ryze sportovním modelům. Nejvyšší rychlost je omezena při 280 km/h. [celá zpráva]

Audi RS 4 Avant (2017)

FOTO: Audi

Porsche 911 GT3 s výhradně mechanickou převodovkou a bez pevného zadního spoileru? Ano, a dokonce i bez limitu počtu vyrobených kusů, což jistě odežene část spekulantů. S paketem Touring přesně tohle začalo Porsche nabízet, a třebaže nové auto bude většině lidí nedostupné (stojí čtyři milióny korun), milovníky rychlých aut s klasickou koncepcí bezpochyby potěší. Zrychlení 0-100 km/h je otázkou 3,9 sekundy, nejvyšší rychlost činí 316 km/h. [celá zpráva]

Porsche 911 GT3 s paketem Touring (2017)

FOTO: Porsche

A když jsme u těch sportovních automobilů. Ferrari představilo svůj nový nejlevnější model Portofino, je pojmenovaný po přístavu v malebné Ligurské riviéře. Novinka nahrazuje Californii T. Pod kapotou je vidlicový osmiválec o objemu 3,9 litru s výkonem 441 kW. Točivý moment má 760 Nm. Z 0 na 100 km/h zrychlí za 3,5 sekundy a maximální rychlost je 320 km/h. [celá zpráva]

Ferrari Portofino (2017)

FOTO: IAA

Na autosalonu v německém Frankfurtu se ukazuje neskutečně mnoho elektrických konceptů budoucnosti. Jeden z nich ale vyčnívá. Ne proto, že by byl nejrychlejší, nejsilnější, měl největší dojezd. Ale proto, že je tak nádherně obyčejný. Je to Honda Urban EV Concept. Maličké autíčko do města, které se nesnaží vypadat jak ze sci-fi filmu, nechce ze sebe dělat kosmickou loď.

Je to úplně obyčejné a přitom pohledné auto. A co je nejdůležitější - je vyrobeno na zcela nové platformě a určuje směr technologie a designu, které se projeví u budoucího sériového elektromobilu Honda. Vypadá jako Lancia Delta pro jednadvacáté století a nám se strašně líbí. [celá zpráva]

Honda Urban EV Concept

FOTO: Honda

Jaguar chce ještě letos začít prodávat ryze elektrický model I-Pace. Britská značka zároveň oznámila, že s tímto modelem zahájí novou závodní sérii, která bude součástí závodů formule E. A právě závodní verze se ukázala na IAA. Nový elektromobil pohání dva motory, na „stovku” zrychlí za 4,2 sekundy. V závodech bude startovat 20 jezdců, což by mohlo přinést dramatické souboje, jakkoliv po stránce zvuku to asi nebude nic moc. [celá zpráva]

Závodní verze Jaguaru I-Pace (2017)

FOTO: Jaguar

Se závoděním souvisí i nový model od Mini, který je všechno, jen ne konvenční. Koncept John Cooper Works GP s výraznou karoserií je extrémní verzí, nechybí mu skořepinové sedačky nebo bezpečnostní rám. Designově hodně výrazný koncept oblečený do černé, šedé a červené barvy je širší než současné Mini, má výrazně větší přední a zadní nárazník.

Rovněž nasávací otvory jsou patřičně předimenzované. Na karoserii rovněž přibyly nástavce prahů a výrazný střešní spoiler. Popisovaný koncept obouvá 19palcová kola v provedení červená-černá. Zajímavostí je, že přední nárazník je kompletně vyrobený z uhlíkového kompozitu (karbonu). Strukturu vláken při bližším pohledu uvidíte, protože nárazník je lakovaný průhlednou barvou. [celá zpráva]

Mini John Cooper Works GP Concept (2017)

FOTO: Mini

Na IAA se ukázala i nová Dacia Duster. Duster je s více než dvěma milióny prodaných kusů na mnoha trzích nejprodávanějším SUV. Není divu, že pro leckoho bude odhalení druhé generace nejdůležitější premiérou ve Frankfurtu. Novinka přichází s podobným vzhledem, stejnými motorizacemi, nabídne ovšem některé moderní prvky komfortní výbavy.

Duster dostal překvapivě bohaté prvky příplatkové výbavy: automatickou klimatizaci, odemykání a startování pomocí karty, sledování mrtvých úhlů nebo samočinné zapínání/vypínání dálkových světel. V nabídce motorizací se nezměnilo naprosto nic: stále tak máte na výběr atmosférický motor 1.6 SCe o výkonu 84 kW (115 k) nebo přeplňovaný 1.2 TCe (92 kW/125 k).

Kdo by chtěl spalovat naftu, dostane 1.5 dCi ve verzích 66 nebo 81 kW (90, respektive 110 k). V nabídce bude i LPG varianta, pro většinu motorizací lze navíc zvolit pohon 4x4. Cena nebyla oznámena, ale oscilovat bude kolem 260 tisíc. [celá zpráva]

Dacia Duster (2017)

FOTO: Dacia

Kdybychom hledali auto, které bylo v záplavě novinek nejvíce opomíjené, pak by to bylo malé Suzuki Swift Sport. A řekněme, že to je dost neprávem. Je to malé, lehké auto, se kterým si užijete i při rychlejší jízdě po prázdné okresce. Pod kapotou zážehová přeplňovaná čtrnáctistovka, která ale nabízí mírně vyšší výkon – 103 kW (140 koní) při 5550 otáčkách. Točivý moment má hodnotu 230 Nm (narostl o 70 Nm) při 2500 - 3500 otáčkách. [celá zpráva]

Suzuki Swift Sport

FOTO: Suzuki

Překvapení se nekonalo, mladoboleslavská automobilka Škoda na autosalonu IAA ve Frankfurtu nad Mohanem ukázala vše, co již bylo dopředu avizováno (a ukázáno): Karoq, evropskou premiéru studie Vision E a dva výbavové stupně pro model Kodiaq, které jste viděli už na jaře v Ženevě. I tak ale jedinou domácí značku nemůžeme opomenout, vždyť Karoq jinak zahlédnout nelze.

Studie elektrického automobilu Vision E se představila už na jaře na šanghajském autosalonu. Pozornému oku neunikne, že Vision E je v některých detailech trochu jiný než to, co škodováci ukazovali v Číně. Nejmarkantnější změnou jsou jiná kola, mají 21 palců a jsou černá, povedeným detailem je na středu umístěný název Škoda, který po vzoru vozů Rolls-Royce zůstává v rovině. To je hezký detail. [celá zpráva]

Škoda Vison E (verze ukázaná ve Frankfurtu)

FOTO: Škoda Auto