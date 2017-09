Problémem autonomních aut je, že tu není oční kontakt. Prostě to neverbální dorozumívání mezi řidičem a chodcem, případně cyklistou. Určitě to znáte, auto přijíždí k přechodu, ale váháte, zda pojede dál, nebo vás pustí. A pak uvidíte řidiče za volantem, jak na vás kouká, ruka na volantu pokyne a je vše jasné. Ale co bude dělat auto bez řidiče?

Ford se rozhodl vytvořit celou sérii jakýchsi informačních blikání na autě, aby oznámil okolí, co právě auto dělá a co má v úmyslu dělat. Nad čelním sklem je pásek z LED diod, které v různých relacích blikají. Ford se snaží vyvinout co nejlogičtější informace přenášené právě takovým jednoduchým páskem, aby je všichni pochopili. A nejen to. Aby si je zažili. Aby je měli v krvi stejně jako signály ze semaforu.

A proč je tam ten řidič převlečený za sedačku? On totiž auto skutečně řídí a navíc sleduje okolí a jeho reakce na signály. To, že si lidé fotí auto jako kuriozitu, je jedno. On potřebuje informace.

Ford se snaží na principu dorozumívání aut s okolím spolupracovat hned s několika subjekty. Je možné, že tyto signály budou slepou uličkou, ale nějakým způsobem se komunikace auta s okolím vyřešit bude muset. Bez toho nebudou moct auta bez řidiče na silnice.