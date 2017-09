Maličké autíčko do města, které se nesnaží vypadat jak ze sci-fi filmu, nechce ze sebe dělat kosmickou loď. Je to úplně obyčejné a přitom pohledné auto. A co je nejdůležitější - je vyrobeno na zcela nové platformě a určuje směr technologie a designu, které se projeví u budoucího sériového elektromobilu Honda!

Takahiro Hachigo, prezident a generální ředitel společnosti Honda Motor, vyslovil na tiskové konferenci fantastickou větu: „Nejedná se o nějakou vizi vzdálené budoucnosti. Sériová verze tohoto vozu bude zde v Evropě k dispozici v roce 2019.“

Honda Urban EV Concept

FOTO: Honda

Honda Urban EV Concept

FOTO: Honda

Auto je to opravdu malé. Vždyť je dokonce o deset centimetrů kratší než model Jazz. Ale to vůbec nevadí, tohle je auto do města. Pro provoz tam, kde většinou jezdí v autě jeden nebo dva lidé (auto je ale čtyřmístné).

A protože je to zatím koncept, musí mít samozřejmě nějaké zvláštnosti - emblém vozu je tak například modře podsvícen. Na čelní straně lze mezi světlomety zobrazovat interaktivní vícejazyčné zprávy, jako jsou pozdravy, rady ostatním řidičům nebo aktuální stav akumulátoru při dobíjení.

Nastupování a vystupování z vozu umožňují vzadu zavěšené dveře. Konektor pro připojení nabíjecího kabelu se nachází na kapotě.

K navození pocitu luxusu je přední řada čalouněna přírodní šedou tkaninou, opěráky a loketní opěrky jsou ozdobeny moderními prvky v dřevěné úpravě. Bezpečnostní pásy pro zadní sedadlo jsou uchyceny uprostřed a umožňují navinutí tak, aby nepřekážely při vystupování z vozu.

Honda Urban EV Concept

FOTO: Honda

Prvky v dřevěné úpravě obepínají rozměrnou „plovoucí“ konzolu přístrojové desky. V ní je uložen sloupek řízení, sada tlačítek pro jednoduché ovládání a také panoramatický displej. Samotná přístrojová deska je vyplněna displejem, který vybíhá zpoza konzole a vede až ke dveřím.

Hlavní displej přístrojové desky zobrazuje celou řadu informací o vozidle, včetně stavu akumulátoru, zatímco okraje fungují jako zpětná zrcátka přenášející obraz z digitálních kamer.

Informace o pohonné jednotce nejsou k dispozici.

Pojízdná zásobárna energie

Automobilky se čím dál více snaží dostat i do domácností. Tesla vyrábí solární střechy a akumulátory, Mercedes také nabízí domácí akumulátorové jednotky k solárním elektrárnám, Honda vytvořila projekt s názvem Power Manager.

Systém je navržen s cílem začlenit elektromobily do chytré energetické sítě. Umožňuje sběr a rozvod elektrické energie mezi sítí, domácnostmi, podniky a elektromobily a inteligentně vytváří rovnováhu mezi energetickou potřebou a efektivním skladováním energie.

Společnost Honda použije svoji technologii Power Manager v rámci pilotního programu chytré sítě na západě Francie.