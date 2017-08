Znamená to, že když má řidič nehodu v Německu, tak se vůz spojí s tamější tísňovou linkou a předá jí potřebné informace. Operátorům sdělí například přesný čas a datum nehody, polohu GPS jednotky a výrobní číslo vozidla, na jehož základě určí přesný typ vozidla.

Systém rovněž ví, kde jsou ve dveřích výztuhy či kde je v autě palivová nádrž. Dále informuje o druhu paliva a o počtu osob ve vozidle, což se odvozuje z počtu zapnutých pásů.

Při ťuknutí by se spustit neměl

Tato technologie ještě není ve většině vozů instalována, povinně se bude dávat až do osobních aut a dodávek navržených po 31. březnu 2018. [celá zpráva]

Technologie eCall by měla být ve vozech instalována pod přístrojovou deskou. Systém pracuje na propojení vozu s mobilní telekomunikační sítí a s centrem tísňového volání. Aktivuje se při nárazu.

„Spouštěcí mechanismus je přibližně na stejné úrovni, jako je aktivace airbagu. Používají se tam stejné technologické prvky a stejná čidla, takže lze zjednodušeně říci, že pokud je náraz tak závažný, že bouchnou airbagy, tak je závažný na aktivaci eCallu,“ vysvětlil Právu Jan Urbánek z ředitelství hasičského sboru.

Až 2500 životů ročně



Ve voze je také tlačítko, které umožní systém samotný spustit, kdyby se někomu z pasažérů udělalo zle nebo kdyby sami někde viděli nehodu. V kabině auta je také mikrofon a vysílač, takže mohou s pracovníky tísňové linky komunikovat.

Podle odhadů Evropské komise by eCall měl ročně zachránit 2500 životů. Jeho zavedení by cenu vozu zásadně zvýšit nemělo, protože základní systém stojí v přepočtu asi 800 korun.

Už nyní mají některá auta tísňové volání. „Škoda Auto nabízí na českém trhu Tísňové volání v rámci služeb Care Connect pro modely Kodiaq, Karoq, Superb, Octavia, Rapid a Fabia,“ uvedl mluvčí automobilky Pavel Jína.

Ford má zase systém SYNC, který nabízí tísňová volání s pomocí zapojení mobilního telefonu přes Bluetooth. V případě nehody pak systém sám vytočí 112. Evropská technologie eCall ale funguje na přenosu dat.

Systém eCall

FOTO: Právo

Pracovníci tísňových linek se na její zavedení budou intenzivně připravovat již od 1. září. Ukládá jim to vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na tísňová čísla, která vejde příští měsíc v účinnost.

„Vyhláška je v účinnosti od 1. září proto, abychom tu do konce září měli zavedený systém eCallu. Do konce září máme povinnost podle evropské legislativy, aby to tu fungovalo,“ řekl Urbánek s tím, že potřebné systémy a technologie již pořízeny mají. Nyní se budou pracovníci proškolovat a vypadá to, že čas na to mají až do dubna.

„Pravděpodobnost, že hovor přijde, je velice malá. Během reálného provozu budeme připravení a budeme čekat, a protože se pravděpodobně hned tak nedočkáme, tak budeme mít čas na to, proškolit lidi i po skončení,“ dodal Urbánek.

Lepší lokalizace

To ale není jediná věc, která se implementací vyhlášky má změnit. Jejím cílem je také zlepšit lokalizaci lidí volajících na tísňovou linku. Devadesát procent hovorů je z mobilního telefonu. A někteří nemusí vědět, kde zrovna jsou, a je proto potřeba je co nejrychleji nalézt. Lidé, kteří zavolají na číslo 112, mohou být lokalizováni již v současnosti, ale podle Urbánka se přesnost mezi jednotlivými operátory liší.

„Od Vodafonu máme kvalitní a přesné informace. Pohybujeme se v řádu stovek metrů,“ zmínil Urbánek. „Někteří jiní operátoři třeba tolik síť nemodernizovali. Informace, které nám dnes poskytují, jsou sice v souladu s právními předpisy, ale z našeho pohledu je vnímáme jako nedostatečně přesné,“ podotkl.

I proto vznikla vyhláška, která má prý na operátory zatlačit, aby poskytovali přesnější informace. „Vyhláška přináší zpřesnění lokalizačních údajů jak v pevné, tak v mobilní síti a jsme pro její plnění připraveni investovat potřebné náklady,“ řekla mluvčí O2 Lucie Pecháčková. Dodala, že na vyhlášce s resortem průmyslu a obchodu spolupracovali.

Radek Kučera z T-Mobilu zase nesouhlasí s tím, že by vyhláška zpřísňovala požadavky na přesnost předávaných dat. „Naše společnost bere záchranu osob v nouzi jako jednu ze svých hlavních priorit a vždy se bude snažit poskytovat tyto údaje tím nejpřesnějším možným způsobem. Pro potřeby integrovaného záchranného systému je navíc v naší společnosti držena nonstop pracovní pohotovost,“ dodal.