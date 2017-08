Samozřejmě že jde o základní rozklad na vodík a kyslík, jenže zde za přítomnosti dalšího katalyzátoru, konkrétně speciálního prášku hliníkové sloučeniny vyrobeného pomocí nanotechnologie. Autory jsou vědci z US Army Research Laboratory v americkém Aberdeenu.

Rozklad vody na vodík a kyslík za přítomnosti katalyzátoru není žádný převratný objev. Jenže dosud se všichni výzkumníci potýkali s účinností, která byla na úrovni maximálně 50 %. Tady je to ale jinak.

„Stačí tři minuty, aby se chemická reakce rozeběhla úplně, a to s účinností 100 %,“ říká doktor Anit Giri, vedoucí laboratorního výzkumu. „Podle našich výzkumů může jeden kilogram hliníkového prášku vyprodukovat během tří minut 220 kW energie.“

Problematický vodík

Pohon na vodík je jednou z alternativ dopravy budoucnosti. Zásadní výhodou je, že vodík lze využívat, i když je zataženo, že lze natankovat i na dlouhé vzdálenosti a jeho slučování s kyslíkem produkuje zase jen čistou vodu. Ovšem přeprava a skladování této vysoce výbušné látky jsou extrémně problematické.

První moderní „sériový” vůz na vodík byl Honda Clarity Fuel Cell

FOTO: Honda

Nový výzkum ale dává vodíku novou šanci, protože tankovat by se mohla pouze neškodná voda a vodík by se vyráběl jen v tom množství, v jakém by byl potřeba.

Samozřejmě že i tady jsou stále ještě problémy, které je třeba překonat. Například reakcí hliníkové sloučeniny a vody vzniká oxid hlinitý, což je v přírodě třeba známý velmi tvrdý nerost korund, který se používá jako abrazivo.