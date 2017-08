Nové SUV má být levné. Vyvíjet nové je zbytečně drahé a zvlášť Volkswagen je na tohle slovo poslední dobou hodně alergický. Takže nové auto bude muset využít podlahovou skupinu již existující, pravděpodobně MQB. To Škoda Karoq splňuje. Ovšem splňuje to i Volkswagen Tiguan nebo Volkswagen T-Roc. Nové auto má být velikostí něco jako Volkswagen Golf, ale na vysokém podvozku. Takže vynecháváme Tiguan.

Volkswagen T-Roc se zanedlouho představí Evropě

FOTO: Volkswagen

Podle AutoPapo by byl T-Roc příliš drahý na jihoamerické trhy. A tak se otevírá cesta pro Škodu, která by mohla začít v Argentině vyrábět model Karoq, ovšem pravděpodobně s logem Volkswagen a s názvem Tharu. Nový crossover by měl mít přeplňovanou čtrnáctistovku pod kapotou s výkonem 112 kW (agregát se vyrábí v brazilském Sao Carlos) a posléze také novou zážehovou patnáctistovku.

Už dnes se v jihoamerických teritoriích prodává Volkswagen Tiguan předchozí generace, který se ještě nějakou dobu vyrábět bude, než se Volkswagen Tharu připraví do výroby.