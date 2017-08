To, co Suzuki poslalo novinářům k chystané novince je tak krátké, že to stojí za zveřejnění.

„Swift Sport je od uvedení první generace v roce 2005 ztělesněním sportovního charakteru značky Suzuki. Nový model třetí generace prošel kompletním přepracováním a sportovně zaměřeným řidičům nabídne novou úroveň radosti z řízení,” uvedlo české zastoupení. Nic víc.

Suzuki Swift Sport (2017)

FOTO: Suzuki

Suzuki Swift Sport

FOTO: Suzuki

Naštěstí díky sérii nových fotografií lze vyvodit několik dosud nepotvrzených informací. Tak předně: s přeplňováním počítejte, Suzuki zveřejnilo fotografii z palubního displeje, jenž ukazuje tlak turbodmychadla.

Původní atmosféricky plněnou šestnáctistovku nahradí přeplňovaná čtrnáctistovka z Vitary S. Motor bude mít minimálně 103 kW (140 k). Očekáváme ale klidně o 40 koní více. To vzhledem k hmotnosti kolem jedné tuny představuje docela zajímavou kombinaci.

Suzuki Swift Sport (2017)

FOTO: Suzuki

Jak bude auto vypadat zezadu zatím japonský výrobce tají. Z přiložené fotogalerie je nicméně zřejmé, že v nabídce bude celkem sedm barevných provedení karoserie.

Fotografie přístrojového štítu zase odhaluje, že červené pole otáčkoměru začíná při 6200 otáčkách, rychloměr je „ocejchovaný” do 260 km/h. Převodovka bude šestistupňová, přímo řazená.

Více bude zřejmé v úterý 13. září hodinu po poledni, kdy si nový Swift Sport odbyde světovou premiéru.

