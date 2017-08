Je to stejné, jako když čistíte doma místnosti od prachu, který vadí nejenom alergikům. Pravidelně, alespoň jednou měsíčně je dobré automobil důkladně vysát - buď ručním vysavačem, nebo za dvacet korun na čerpací stanici.

Interiér vysávejte kvůli víření prachu odshora dolů, je také dobré odstranit drobnější předměty, které by vysavač mohl nasát. Vysavač by měl mít různé nástavce (což vysavače za deset korun u pumpy nemají), abyste se dostali i do hůře přístupných míst.

Plastové díly ošetřete čističem na palubní desky (kvalitní přípravky stojí kolem 180 korun). Koupit lze sprej nebo napuštěné ubrousky. Více znečištěná místa nastříkejte sprejem, nechte působit a poté mikroutěrkou setřete. Kdo má děti, musí čistit i zadní okopané sedačky, na potahy existují speciální spreje, které se liší podle toho, zda máte kožené nebo látkové sedačky. V nouzi lze použít vlhčené dětské ubrousky, které si často poradí i s nečekanou špínou.

Jak to vidí odborník: rozhovor s Richardem Kettnerem, ředitelem řetězce Automyčka Express

Čistí se lépe exteriér nebo interiér vozidla?

Jednoznačně je složitější vnitřek. Auta mají různé čalounění a koberce, které se vysávají hůř. Jde převážně o vozy francouzského původu. Lépe se pak čistí německá auta obecně. Interiéry a jejich čištění je čím dál složitější, jsou plná křehké elektroniky a displejů. Čistili jste už stovky tisíc automobilů. Jaké věci lidé zapomínají na špatně přístupných místech? Při čištění se dají najít různé věci: hračky, vlasy různých délek a odstínů, kreditní karty, šperky, ale také použité kondomy, spodní prádlo nebo zbraně, či dokonce sáčky s kokainem. Jaké nejhorší interiéry jste při čistění ve vaší firmě zažili?

Různé lidské či psí exkrementy, nejrůznější následky nevolností, vybuchlé zapomenuté burčáky nebo třeba vylité barvy. Jednomu známému zpěvákovi jsme na Vánoce čistili auto, ve kterém se vylila rybí polévka. Ta je na čištění vážně nejhorší. Ve vozidle nešlo ani dýchat, natož ho řídit.

Komu interiér zapáchá, ten by měl auto častěji větrat (a nechat jej důkladně vyčistit takzvanou mokrou cestou). Velký zápach dělají cigarety, jejichž zažraný zápach se z interiéru obtížně odstraňuje. Koupit si můžete i nejrůznější osvěžovače, ne každému ale chemická vůně přináší libé pocity.

Jednou ročně nechte vyčisti klimatizaci (dezinfekce, případně výměna chladiva, výměna kabinového filtru). Více informací najdete v našem dřívějším článku. [celá zpráva]

Čeho se vyvarovat? Tvrdých kartáčů, houbiček na nádobí a mastných sprejů. Není dobré ani mýt auto na přímém slunci. Čisticí prostředky koupené na čerpací stanici nebývají tak kvalitní, jako ty průmyslové, používané v profesionálních automyčkách.

Při silném znečištění se používá pára či voda



Kdo si chce nechat vyčistit vnitřek vozu dokonale, měl by využít služeb specializované firmy. Těch na trhu samozřejmě existuje velké množství s různorodou kvalitou. Ceny za kompletní úklid vnitřku začínají na zhruba 500 korunách, za kvalitní vyčištění suchou cestou zaplatíte kolem tisícikoruny.

V ceně je vysátí koberečků, podlahy a zavazadelníku (včetně hran dveří). Dále se speciálním přípravkem vyčistí palubní deska, odkládací prostory a přihrádky. Firma vám vyleští okna a displej navigace. Většinou vám i provoní vnitřek antibakteriální vůní. Takové umytí zabere zhruba hodinu.

U hloubkové čištění interiéru mokrou cestou se látkové sedačky, koberce a díly dveří vytepují. Takovéto čištění zabere zhruba tři hodiny. Při mokrém čištění se auto musí nechat vysušit (což zabere několika hodin), po takzvaném parním mytí stačí počkat jenom půl hodiny.