Hned se rozvířila diskuze, kde se bijí tři skupiny lidí mezi sebou. Jedni hájí názor, že půjde o otevřenou verzi řady 8. Jenže další skupina, která hájí otevřenou verzi řady i8 říká, že na to naprosto nesedí linie vozu. A mají pravdu. Ovšem ani na tu elektrickou i8 to moc nevypadá.

Takže co to je? Začneme od toho data. 17. srpna je den, který mají zapsaný v kalendářích všichni fanoušci automobilové krásy, protože se koná přehlídka Pebble Beach Concours d 'Elegance. A v těchto dnech se automobilky předhánějí, jaké krásné věci ukážou divákům.

Už se to dostalo tak daleko, že buď vytáhnou nový sériový model, nebo spíš nový úžasný koncept. Třeba BMW minulý rok ukázalo úžasné model 507, který vlastnil Elvis Presley. Ten odkoupili, kompletně podle původních plánů zrenovovali a na Pebble Beach Concours d 'Elegance ukázali.

BMW 507 Elvise Presleyho

FOTO: BMW

Co to bude tentokrát? Historické auto už tu bylo, takže to bude koncept. A podle nás se schyluje k představení nové generace modelu Z4. My si to dali dohromady a říkáme, že na setkání elegance se objeví koncept právě nové generace Z4. Tohle auto prý bude sdílet komponenty s Toyotou Supra. A v téhle siluetě bychom ji klidně viděli. Už se těšíme.