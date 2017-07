Audi Forum, které spojuje muzeum a exkluzivní autosalon, najdete na dohled od továrny Audi na okraji Ingolstadtu. Současná podoba s nápaditou kruhovou budovou byla otevřena v roce 2000, přičemž další stavební úpravy proběhly o osm let později. Celkové náklady se vyšplhaly na 75 miliónů euro (skoro dvě miliardy korun).

Celková plocha areálu činí 77 000 metrů čtverečních, ale velikostí samotné výstavní plochy je zdejší muzeum menší než to, co nabízí ostatní německé značky. I tak je toho zde k vidění mnoho z historie automobilky, která vznikla v roce 1932 spojením čtyř saských výrobců: Audi, DKW, Horch a Wanderer.

Pro značku převelice důležitý model Sport quattro

Stálé exponáty doplňují doprovodné výstavy, zde motocykly Ducati

Prohlídku muzea je ideální začít ve třetím patře, kam vás doveze výtah nebo vlastní nohy. Zde jsou vystaveny nejstarší exponáty; postupně sházíte do druhého a prvního patra, přičemž platí, že každé nižší patro ukazuje novější modely. Díky bohatému prosklení je z budovy hezký výhled ven, jednotlivá auta navíc nejsou „nahňácaná” na sobě, takže si je dobře prohlédnete.

Ty současné zde ale nikde neuvidíte (nejstarší model je z konce milénia); komu by to vadilo, tak v okolí jich potkáte jak škodovek v Mladé Boleslavi, případně stačí dojít do vedlejší budovy, kde uvidíte předávání desítek automobilů. Kromě tohoto luxusně pojatého místa pro předávání nových vozů Audi (denně jich zde vydají přes tři stovky) je zde i restaurace.

Horch z roku 1903

Muzeum Audi v Ingolstadtu

Zpátky do muzea: zde prozkoumáte zhruba šedesátku vozů ze stálé expozice, která je doplňována samostatnými výstavami – v době naší návštěvy třeba dvacítkou motocyklů Ducati, nyní aut s wankelovým motorem. Motor s rotačním pístem Audi použilo poprvé před šedesáti lety. U každého z automobilů je stojan se základním technickým popisem, muzeum nabízí i komentované prohlídky s průvodcem.

Vstupné symbolické



Základní vstupné stojí dvě eura (zhruba padesát korun), mládež do 18 let a důchodci mají poloviční slevu, děti do šesti let neplatí nic. Parkovat lze za mírný poplatek přímo u muzea.

Muzeum Audi možná není tak honosné jako ta Mercedesu nebo Porsche, ale za návštěvu stojí. Tím spíš, že z Prahy je to do Ingolstadtu nějakých 350 kilometrů, a tedy čtyři hodiny pohodové jízdy. A když vyjedete ráno, stihnete i muzeum BMW v Mnichově. Je to odsud jenom osmdesát kilometrů.

Muzeum Audi v Ingolstadtu - obchod se suvenýry

Muzeum Audi v Ingolstadtu

