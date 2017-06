V anketě Motor roku se toho tolik neděje, jako třeba při vybírání nejlepších aut světa/Evropy/ČR. Přece jen těch nových motorů není tolik, aby mohly soutěžit spolu jen ty nové. Někoho by mohla taková anketa štvát, že vlastně nic nevypovídá, ale opak je pravdou. Je to ukázka toho, že dobré motory se stále dělají. Kdo vítězí jednou, je dobrý. Kdo to zopakuje, je stále dobrý. Kdo se drží stále na špici, může si teprve říct, že jeho motor předběhl dobu.

Ferrari 488 GTB

FOTO: Ferrari

A tak staronový vítěz už má našlápnuto k tomu, aby ukázal pochybovačům, že i přeplňované agregáty mají v tak ikonické značce, jakou je Ferrari, své místo. Vždyť na druhém místě se objevuje tradičně vychvalovaný agregát – třílitrový šestiválec Porsche z modelu 911. A třetí místo pak utrhnul pro sebe mnichovský výrobce BMW s tříválcem o objemu 1,5 litru, který známe třeba z modelu i8. Ukazuje se tak, že na vrchol se začínají tlačit ty motory, které dokážou nabídnout vysoký výkon díky přeplňování.

Jako obvykle se ale soutěží i v dalších dílčích kategoriích, aby bylo možné srovnání i ve stejné objemové třídě. Letos se poprvé ale hodnotil i nejlepší elektrický motor. Tady jsou výsledky: