O tom, že elektromobily mohou mít velký dojezd, chtěli ukázat dva technologičtí nadšenci z Belgie. Vytyčili si městský okruh o délce 26 km, kde nebyly semafory, a byl minimální provoz a na něm kroužili, dokud zcela nevybili akumulátory. Celá jízda trvala 23 hodin a 45 minut. Proč? Protože automobilový pohon má nejvyšší účinnost přibližně ve 40 km/h. Takže pomalé kroužení po prázdné silnici za ideálního počasí, není zrovna typické pro provoz auta.

Samozřejmě, že všechny ostatní systémy vozu, jako je například klimatizace, byly vypnuty. Takže při 25 °C bylo v interiéru i 35 °C, ale okénka spustit samozřejmě nejde, protože aerodynamika by se zhoršila.

S testem se ukázaly zajímavé výsledky. Například s klesající teplotou okolí se zvyšuje spotřeba elektrické energie a naopak. Tesla Model S 100D, která má oficiálně dojezd 536 km. Auto s hmotností přes dvě tuny ale s průměrnou spotřebou 108 Wh/km dokázal v nejlepších kolech, kdy bylo nejtepleji a posádka nejlépe odjela kolo, spotřebovat 88 Wh/km. Elon Musk, který se na experimentu nikterak nepodílel a byl seznámen pouze s výsledkem, konstatoval na svém twitterovém účtu, že vůz by dokázal jet ještě lépe, pokud by měl správné pneumatiky. Prý by dokázal pokořit i hranici 1000 km.

Over 1000 km should be possible in a 100D with the right tires https://t.co/8czN3dVZE4