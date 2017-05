Motoristická slavnost Legendy proběhne jako vždy v anglickém parku psychiatrické léčebny v Praze-Bohnicích. Letos organizátoři ohlásili rekordní počet vystavovaných automobilů a motocyklů – rovných tisíc. Samozřejmě jako vždy ne všechny vystavené exponáty stojí za zhlédnutí (třeba pokud se jedná o současná mainstreamová auta), ale i přesto si zde každý milovník automobilů přijde na své.

Letošní ročník je zaměřen na oslavu padesáti let modelů AMG. K vidění budou modely za posledních padesát let. Kromě toho se ukážou také nejnovější auta této sportovní divize Mercedesu – AMG GT R a GT C Roadster. GT R pohání dvakrát přeplňovaný osmiválec o objemu 4,0 litru a výkonu 585 koní a 700 Nm. Maximální rychlost má hodnotu 318 km/h.

Video

Motoristická show Legendy probíhá v anglickém parku psychiatrické léčebny v Praze-Bohnicích. (Video z předchozích ročníků)

Zdroj: Novinky.cz

Mezi další hvězdy bude z nových modelů patřit Pagani Huayra, Lamborghini Centenario z limitované série 40 kusů, Ferrari F12tdf nebo McLaren 570S a 675LT.

Letošní Legendy se konají v sobotu 10. a v neděli 11. června. Na místě stojí jednodenní vstupenka 500 korun, v předprodeji ji lze koupit se slevou. Děti do 150 centimetrů mají vstup v doprovodu dospělé osoby zdarma. Studenti, důchodci a držitelé průkazu ZTP a ZTP-P mají slevu.