Kdybychom řekli, že Mercedes-Benz je spokojen s prodeji vozidel s předním pohonem, asi bychom byli příliš mírní. Zdá se totiž, že zákazníkům je úplně jedno, jestli mají sílu vedenou na přední či zadní kola a jediní, kdo to řeší, jsou milovníci sportovní jízdy. Ale ti spíš sáhnou po větších a výkonnějších vozech s klasickou koncepcí motor vpředu – pohon zadních kol.

Ola Källenius, jeden ze šéfů Mercedesu, se pro časopis Car and Driver rozpovídal o tom, že na stole je dalších osm vozidel, která mají koncepci „vše vpředu“. Budou stát na MFA2, což je modulární platforma pro vozy s předním pohonem druhé generace.

Jeden z dosavadních vozů s pohonem předních kol - Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (2014)

FOTO: Mercedes-Benz

Jaká auta to budou? To samozřejmě přesně neuvedl, ale není těžké je rozklíčovat. Dnes už na architektuře první generace fungují například řady CLA, GLA a B, které jednou dostanou svého nástupce. A chceme-li něco nového, klidně se můžeme podívat na koncept vozu A sedan, který nastavuje zrcadlo budoucímu designu. Auta se už nebudou snižovat. To nepřispívá k pohodlí cestujících. A sedan ukazuje, že i celkem vzpřímené auto může vypadat velmi sportovně.

Z dalších vozidel se dočkáme asi malého crossoveru GLB. Jaký bude? To zatím nikdo neví. Prý se to dozvíme příští rok.