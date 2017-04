Ano, tak trochu tohle auto vypadá jako Mazda, tak trochu to má masku chladiče z Mercedesu, tak trochu… Ale co. Tohle kupé vypadá velmi pěkně. No kupé. Je to něco jako kupé, i když vzadu jsou další sedadla. Má to jen dvoje dveře, ale zato jsou dlouhé jak týden před výplatou, a tak se otevírají nezvykle dopředu a nahoru.

MG E-Motion

FOTO: MG

MG E-Motion

FOTO: MG

Ale zase opakujeme. Auto vypadá navenek moc pěkně, a pokud by se něco takového objevilo na světových trzích, myslíme si, že i přes čínskou nálepku by to mohlo být úspěšné. Jen se podívejte na ten zajímavý interiér. Není to nic, co by sázelo na displeje od okna k oknu. Jeden pěkně za volantem a druhý na středovém tunelu. Jinak hladké linie.

MG E-Motion

FOTO: MG

Pod kapotou je elektropohon. Zatím nijak blíže specifikovaný, ale prý dokáže auto rozpohybovat na stovku za méně než čtyři sekundy a jízdní dosah na plnou kapacitu akumulátorů činí 500 km. MG E-Motion je auto, které by prý podle Autocaru, jemuž dal rozhovor představitel značky v Evropě Matthew Cheyne, mohlo být na trhu v roce 2020. Uvidíme.