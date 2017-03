Značka Fittipaldi Motors je nejen taková krásná zástěrka s pěkným jménem. Sice design měl na starosti Pininfarina a techniku HWA (víte, že tahle značka je zkratkou jména zakladatele Hanse-Wernera Aufrechta, tedy bývalého zakladatele AMG?), ale slavné jméno není jen pro okrasu.

Emerson Fittipaldi totiž bude s každým zákazníkem jednat osobně a každého z nich nakonec s autem naučí jezdit. A nejen to. Jeho plánem je založení závodního seriálu Fittipaldi Racing Club, který by zahrnoval slavné okruhy celého světa. To je ale zatím v jednání.

Video

Emerson Fittipaldi představil svůj vlastní závodní vůz

Zdroj: Fittipaldi Motors

A s čím budou majitelé jezdit? Je to vlastně něco jako Formule 1, ale v trochu civilnější podobě. Je tu velmi tuhý karbonový monocoque, ke kterému jsou přidělány další části vozu. Uvnitř jsou ale sedadla pro dva lidi.

Za sedadly je pak vidlicový osmiválec o objemu 4,8 litru s výkonem 441 kW (600 koní) a točivým momentem 510 Nm. Původně tu měl trůnit agregát z Chevroletu Corvette, ale problémy s GM nakonec nechaly vzniknout tomuto unikátnímu soustrojí, které ve výsledku váží pouhých 197 kg.

Chcete o motoru vědět něco víc? Sám Fittipaldi říká, že nic víc zákazníci vědět nechtějí. Ti chtějí vědět, jak auto jezdí. Ne to, že omezovač otáček začíná na 9000 ot./min. Ty zajímá to, že každý, kdo si vůz koupí, dostane prvotřídní servis. Například kompletně celé auto bude nastaveno podle přání zákazníka. Jednak bude naštelováno přesně na jeho postavu, jednak si bude si moct měnit i nastavení a hodnoty prakticky čehokoli. Samozřejmě, pokud to bude dávat smysl.

A ani poté se na zákazníka nezapomene. Když bude zapotřebí, přijede kontejner a odveze auto do opravy. Když bude zapotřebí, odveze ho na místo závodů. Když bude zapotřebí…

Jestli na auto nebudete mít (což je pravděpodobné, i když oficiální cena nebyla zveřejněna), můžete si přesto s autem zajezdit. Bude totiž součástí hry Gran Turismo.