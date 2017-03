Ostrovní království chce být ve vedení ve vývoji autonomních vozidel v Evropě. A tak investuje. A to nejen peníze, i když těch je opravdu hodně, ale také legislativně.

Proč to dělá? Velká Británie věří, že v tomhle odvětví je budoucnost, a pokud nyní zaspí, tak tu budoucnost by mohl ovládnout někdo jiný. Tím, že vytvoří podmínky pro vývoj, výzkum, testování a provozování autonomních vozů, natáhnou do země odborníky z celého světa, firmy a výrobce. To se také děje.

Postupně se začlení do největšího provozu



Nissan už dávno začal testovat svůj autonomní model Leaf. Jenže to bylo v Japonsku. Není to tak dlouho a přesunul se i do Evropy. Samozřejmě do velké Británie, kde nedaleko jihoanglického městečka Milton Keynes začal v říjnu testovat.

Teď se přesunul do Londýna, kde po domluvě s policejními úředníky začal jezdit v trochu jiném režimu. Už ne tak pomalu jako na vesnici. Tady je jeho rychlost ohraničena 50 mílemi za hodinu (80 km/h). Samozřejmě, že se nevrhá do toho největšího londýnského provozu. Postupně se do něj bude začleňovat. Teď se pohybuje nedaleko výstaviště Excel a londýnského letiště.

S londýnským regulátorem dopravy (jakési městské ministerstvo dopravy) jsou dohodnuté podmínky, za kterých může vůz jezdit. Má v sobě záznamové zařízení, které je kdykoli k dispozici úředníkům města nebo policistům, aby mohli zkontrolovat jeho funkce v případě mimořádné události.