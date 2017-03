Jeden z ambasadorů Motosalonu je kaskadér a učitel motoškoly Pepa Sršeň. „Nově tady vystavuje Ducati. Ti tu dlouho nebyli, mají „sexy“ motorky. Návštěvníci by určitě neměli minout českou premiéru Midalu, vystavují tady horkou novinku. Nemůžu ale vypíchnout jeden model, to se mi nepovede, protože motorky jsou všechny hezký,“ směje se odborník na slovo vzatý.

Unikát poprvé v Česku

Luxus, jedinečnost, moderní design, funkčnost, výkon, ale i pohodlí. To vše nabízí motocykl FGR MIDALU, který se premiérově v Letňanech představil. „Unikátní je na ní hlavně to, že je na ní všechno české, což od revoluce tady tolik motorek není. Je unikátní svým vzhledem, konstrukcí a designem,“ vysvětlil Novinkám spolumajitel firmy Luboš Fergl.

Srdce tohoto šestiválce třídy naked bikes tvoří motor FGR o úctyhodném objemu 2 442 cm3. Motocykly se vyrábějí pouze na zakázku a každý kus se tak stává nezaměnitelným originálem. Základní cena je 3 240 000 Kč. Firma zatím vyrobila pouze tři kusy, přičemž jeden už je rezervovaný.

Sexy Ducati

Úplně poprvé se na Motosalonu objevila i firma Ducati s novinkou z řady Scrambler. „Je to model Desert Sled, která má offroadové ambice. Základ zůstává stejný - dvouventil, vzduchem chlazený motor a 800 kubíků. Zároveň je to také o image, ta motorka mluví sama za sebe,“ vyjmenovává parametry prodejce Roman Padevět s tím, že pro řidiče s terénními ambicemi je tohle správná volba.

Podle Pepy Sršně jsou Ducati motorky prostě sexy.

FOTO: Novinky

Motorka místo slibů

Firma Jawa dlouho slibovala, že představí nový stroj a letos se tomu tak skutečně stalo. [celá zpráva]

Lakovna MotoKenny odhalila novou Jawu 350 OHC. „Já osobně jsem s tímto modelem velmi spokojený. Je to lehounká motorka do terénu i na silnici do města. Je hodně obratná. Jediná nevýhoda je, že je z části vyrobena v Číně, ale na druhou stranu se montuje u nás,“ řekl renovátor motorek Petr Kenny.

Jawa po letech představila nový stroj.

FOTO: Novinky

Technický skvost

Japonská Kawasiki se už od předloňského roku může chlubit jedinečným technickým skvostem, jediným motocyklem na světě s přeplňovaným kompresorem, modelem Ninja H2R. Motocykl za 1,5 miliónu korun dosahuje rychlosti přesahující 400 km/h. „Je to absolutně nejrychlejší sériově vyráběný motocykl. Není vhodný pro silniční provoz, slouží pouze pro uzavřené tratě,“ sdělil Novinkám jednatel společnosti Kawasaki Petr Majer s tím, že v Česku si tento stroj ještě nikdo nekoupil.