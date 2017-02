Nedůležitější pro autonomní řízení jsou dobré mapy. Dobré, neznamená ty, které známe dnes z navigací. Dobré znamená s přesností na centimetry až milimetry. A také je zapotřebí přesně zjistit, jak řidiči reagují na tu kterou situaci. Jak je řeší a co na to automobily. A tak BMW začne do svých nových aut s bezpečnostními systémy na bázi kamery montovat systém Road Experience Management, který všechna data začne sbírat a následně odesílat třetí straně.

Tou stranou je Mobileye, která na autonomním řízení už spolupracuje s Teslou. To je na tom to pikantní. Tesla, průkopník v tomto oboru, nemá pohlídaného partnera, který své zkušenosti nyní nabízí i dalším stranám, tedy BMW. S ním získané informace zpracuje a bude vytvářet nové autonomní řízení, které by bylo o kus dokonalejší než to současné. Izraelská firma ale také zpřístupní data dalším výrobcům, zkombinuje jejich data se svými a vytvoří gigantickou databázi.

Velký profit bude mít i navigace Here, kterou společně od Microsoftu koupily automobilky Audi, BMW a Mercedes.