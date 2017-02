Trocha nadsázky hned v úvodu vyplývá z jejich předchozích vozidel, která jsme viděli pouze na fotografiích. Jmenovala se TechRules AT96 TREV a GT96 TREV, byly to elektromobily a slibovaly dojezd přes 2000 km. To vše díky mikroturbíně, která spalovala u závodní verze letecký benzín a u silniční verze CNG nebo bioplyn a svým rotačním pohybem dobíjela akumulátory. Podle tehdejších zpráv měly vozy mít výkon 1044 koňských sil a hlavně točivý moment 8640 Nm. [celá zpráva]

TechRules AT96 TREV

FOTO: TechRules

Nový vůz, který už klepe na dveře, opět mají na svědomí co do designu dva ostřílení borci: Giorgetto Giugiaro a jeho syn Fabrizio. Konstrukci pak nese na svých bedrech firma L.M. Gianetti. Vůz zatím nemá specifikaci, ale opět by mělo jít o systém s mikroturbínou. Vůz by měl být už ukázkou prodejního produktu, který se začne vyrábět na konci roku 2017 a ročně má vyjet na silnice 25 vozidel. Je ovšem nutné podotknout, že auto má mít zatím homologaci pouze pro Japonsko.

Zajímavá na autě bude i hromada dalších moderních technologií, příkladem jsou přední laserová světla.