Ano, tohle není auto, které byste mohli osedlat a vyrazit s ním třeba do Chorvatska na dovolenou. Tohle je autíčko pro nejmenší, kterým jejich rodiče dokážou koupit něco, co stojí víc než hodně.

Morgan Junior EV je totiž auto pro děti, které i s daní přijde na 7995 liber, což je v přepočtu asi 252 000 korun. Ovšem je třeba si připomenout, že ani auta Morgan nejsou z laciného kraje, takže nadšenci a fanoušci téhle značky nemají do kapsy hluboko.

Morgan Junior EV

FOTO: Morgan

Morgan Junior EV

FOTO: Morgan

Tahle miniaturní tříkolová hračka je také poháněná elektrikou. Ovšem maximální rychlost je omezena na 16 km/h. Šestnáct kilometrů je také maximální dojezd, který ale samozřejmě záleží na stylu jízdy. Na plnou kapacitu se Junior EV nabije za čtyři hodiny.

V nabídce jsou auta s barvou karoserie zelená, červená a slonová kost a s čalouněním sedadla v černé kůži. Ovšem i pro tohle auto nabízí firma stejný příplatek, jako pro své skutečné vozy, tedy možnost vybrání jednoho ze 40 000 odstínů barvy. Kdo by chtěl, je možné auto polepit i nálepkami, jaké se dávají na vozy Morgan.

Morgan Junior EV

FOTO: Morgan

Pokud se ptáte, co stojí takové peníze, pak je to třeba to, že světla jsou funkční, základ je samozřejmě ze dřeva a z hliníku a detaily se pěkně odkazují na skutečné dospělé vozy.

Zbývá dodat, že autíčko je pro děti od šesti let, má plné evropské schválení a roční záruku.

Skutečná dospělácký Morgan EV3

FOTO: Morgan