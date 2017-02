Opel Insignia Grand Sport má provedení klasické tříprostorové. Nově představený Opel Insignia Sports Tourer je praktické kombi. Obě ale asi budou znamenat pro značku velký úspěch, vždyť chválou na design auta nešetří nejen odborníci, ale hlavně zákazníci.

Opel Insignia Sports Tourer

FOTO: Opel

Opel Insignia Sports Tourer

FOTO: Opel

Kombi dlouhé 4896 mm je jen 1483 mm vysoké. Přitom rozvor se zvětšil skoro o tři centimetry na 2829 mm. To pomohlo hodně jeho dynamickému tvaru. Ovšem zavazadelník se nezvětšil tak, jak bychom mohli očekávat. Základní hodnota je 520 litrů. Po sklopení zadních sedadel, rozdělených v poměru 40:20:40, se pak zvětší na 1640 litrů.

Opel Insignia Sports Tourer

FOTO: Opel

Opel Insignia Sports Tourer

FOTO: Opel

To, co ovšem na autě je zajímavé, je jeho mezigenerační snížení hmotnosti. V závislosti na motoru a výbavě zhubla insignia až o 200 kg!

A co bude pod kapotou? To si zatím nechává německá automobilka pro sebe. Z jiných zdrojů se však ví, že firma připravila nový agregát 1.5 Turbo s výkonem 121 kW. Také se hovoří o šestiválci, ale to zatím není úplně potvrzená informace. Co však už potvrzené je, že základní verze dostanou pohon předních kol, ale v nabídce bude i pohon všech kol, podobný tomu ve Fodru Focus RS. [celá zpráva]

Opel Insignia Sports Tourer a Opel Insignia Grand Sport

FOTO: Opel