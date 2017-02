Je to podobné, jako když si manželka nechá vlasy obarvit z tmavých na blond. Je pořád stejná, ale ta změna vás okamžitě trkne do očí. A chvilku si na ní patrně budete zvykat. Podobné to je i s omlazenou octávií, kterou mladoboleslavská automobilka právě představuje novinářům.

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

První pohled na příď je zvláštní, je to něco mezi octavií a superbem, na ten druhý ale nová octavia, která dostala čtyři dělené světlomety, vlastně působí docela zajímavě. Počkejte si na živé setkání, na fotografiích to úplně nevynikne. Ale i tak se asi najde dost těch, kterým se jednoduše líbit nebude. Změna je to opravdu výrazná.

Je nám jasné, že Škoda potřebovala pro svůj nejprodávanější model razantní změnu, která navíc nebude stát mnoho peněz. Vždyť octavii si leckdo splete s rapidem, což je low budget model.

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Změny proběhly i na zadních světlometech, ale jsou o dost opatrnější. Jiná je grafika, která působí více 3D dojmem a přibyla i diodová brzdová světla. Působí to moderně, leckdo si toho možná ani nevšimne.

Full LED světlomety



Příď se díky drobným úpravám v oblasti nárazníku opticky rozšířila, nově tvarované jsou i mlhové světlomety. Světlomety mohou být nyní za příplatek plně diodové (Full LED), což dosud žádná škodovka nemohla mít. Rozměry vozu zůstaly stejné jak v případě liftbacku, tak kombi.

FOTO: Škoda Auto

Nový je displej multimediální obrazovky, nyní až 9,2palcový; nejprodávanější mladoboleslavský model nyní podporuje rychlé LTE internetové připojení. Nechybí ani ambientní osvětlení známé už ze superbu, na výběr je 10 barev.

Nové asistenční systémy, vyhřívaný volant



Věnec volantu může být nově vyhřívaný a do klíče je možné nahrát osobní nastavení konkrétního řidiče. Novinkou jsou i sklopné stolky na zadní straně předních opěradel.

FOTO: Martin Žemlička

Nové jsou rovněž asistenční systémy: nová je verze systému pro automatické parkování, nechybí asistent pro couvání s přívěsem nebo vylepšený systém Frontassist s lepší detekcí chodců.

Nově bude k dispozici detekce tzv. mrtvého úhlu (Blind Spot Detect) nebo radar pomáhající při couvání z nepřehledných míst. Barevnou kameru, stejně jako systém pro nastavení podvozku DCC, už octavia dostala v rámci modelové péče loni v červnu.

Podrobnější jízdní dojmy zveřejníme již v úterý v dopoledních hodinách.