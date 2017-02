Emerson Fittipaldi je dvojnásobný vítěz seriálu Formule 1 z let 1972 a 1974. Je to tedy už pořádně fousaté vítězství, ale tenhle člověk je jeden z velikánů automobilového světa, a i když odešel do formulového důchodu, do automobilového určitě ne. Emerson Fittipaldi je jméno, které stále má zvuk.

Stejně tak má i zvuk Pininfarina. Tahle karosárna dodala zase design. A německá HWA Group je zase firma, která má jméno při vývoji aut.

A když se tyhle tři veličiny dají dohromady, vyjde z toho supersport Fittipaldi EF7 Vision. O autě se toho budeme prý dozvídat víc v následujících dnech a plné odhalení bude až na autosalonu ve Švýcarsku.

Ale jedno víme – tohle auto se dostane i do hry Gran Turismo na konzoli Sony PlayStation.