O tenhle vůz byste se pořezali. Tady jsou hrany tak ostré, že i vzduch za autem snad zůstává nařezaný na proužky. Samozřejmě jde o nadsázku, ale Nissan šel v oblasti designu opravdu na hranu. I když jde o koncept, můžeme ale očekávat, že něco takového se dostane jednou do sériové výroby. Možná ne kompletně bez předělání, ale prý nový Nissan Altima převezme některé prvky z tohoto sedanu.

Video

Nissan Vmotion 2.0

Zdroj: Nissan

Ostatně se to dá očekávat, vždyť i rozměrově se spolu shodují. Vmotion 2.0 má totiž rozměry 4860 x 1890 x 1380 mm s rozvorem náprav 2850 mm. Takže přenos designu konceptu do reality je více než pravděpodobný.

O tom, co je pod kapotou, se bavit nebudeme. Tohle auto asi ani motor nemá. Je to koncept, který má ukazovat design a třeba i budoucnost v ovládání všech funkcí vozu. Podívejte se do interiéru. Co vidíte? Především volant s ustřiženým horním koncem, ohromný displej a pak místo, kde normálně jsou ovladače rádia, klimatizace apod. A tady nic. Nové ovládání se totiž sdružilo do touchpadu a jen to nejdůležitější má své minimalistické dotykové tlačítko.

Nissan Vmotion 2.0

FOTO: Nissan

Nissan Vmotion 2.0

FOTO: Nissan

Auto by mělo být vybaveno novým systémem ProPilot (samozřejmě, kdyby mělo ten motor), což je nová generace autopilota, který dokáže samostatně řídit vůz jak na dálnici, tak i ve městě. Musíme tady připomenout, že Nissan už dávno začal testovat model Leaf s autonomním řízením. Ten by měl být představen zanedlouho, ale ještě ne v tak sofistikované verzi. Měl by na dálnici dokázat jet ve zvoleném pruhu a možná dokáže i předjet pomalu jedoucí auto.