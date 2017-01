Vůbec jsme si nedokázali představit, že Japonci půjdou do takových extrémů. Že z usedlého velkého sedanu (kterému je v současné generaci už nehorázných jedenáct let!) se stane něco takového. Jen se podívejte na tu gigantickou čelní masku, která jako by byla protkána pavučinou. Nebo ta přední světla ve tvaru Z. Nebo ty svalnaté blatníky. Tohle se současnou generací nemá vůbec, ale vůbec nic společného.

Lexus LS

FOTO: Lexus

Lexus LS

FOTO: Lexus

Auto stojí na prodloužené platformě GA-L, kterou už firma používá u kupé LC 500. Jenže tady na ní sedí ohromný vůz s délkou 5235 mm, šířkou 1900 mm a výškou jen 1450 mm. Rozvor je ohromných 3125 mm. Auto dostalo mnohé novinky v oblasti technologie konstrukce karoserie, takže je o devadesát kilogramů lehčí než předchůdce.

Jestli s vámi zamával vnější design, tak při pohledu na přístrojovou desku si sednete na zadek. Jediné, co tu je analogové, jsou malé hodiny na přístrojovce. Jinak tu vévodí ohromný displej o úhlopříčce 12,3 palců. Je úžasné, jak si pohráli s horizontálními linkami, které jsou i součástí dekoru pod displejem. Uvidíme, co jsou ty čudlíky na kapličce přístrojů, které vypadají jako uši.

Lexus LS

FOTO: Lexus

A třetí věc, která vás ohromí. Lexus LS už nemá osmiválec. Pod kapotou je šestiválec bi-turbo o objemu 3,5 litru s výkonem 310 kW (415 k) a točivým momentem 600 Nm. Motor je spojen s desetistupňovým automatem a ten rozvádí sílu buď jen na zadní, nebo na všechna kola. S pohonem jedné nápravy auto zrychlí na stovku za 4,5 sekundy. Uvidíme, jestli Lexus sáhne k omezovači rychlosti, jako to mají jeho konkurenti od BMW a Mercedesu. Lexus ale nabídne něco, co zmínění konkurenti nemají – natáčení zadních kol.

Jistě jste si všimli, že nemluvíme o hybridu. To proto, že ten ještě není připraven a přijde až později.

Bezpečnostní systémy ve voze jsou kompletní. Vlastně tu nechybí nic, co dnes na trhu existuje. Vše je zahrnuto do celkového balíčku s označením Lexus CoDrive. Takže auto se dokáže udržet v jízdním pruhu nebo detekovat chodce a vyhodnotit situaci tak, že samočinně zabrzdí nebo se mu dokonce vyhne.