Auto, které má vydělávat, i když stojí

Jak může auto vydělat, když stojí? Když je to elektromobil, tak třeba tím, že se nabije v noci, kdy je elektřina nejlevnější a když splní denní úkoly, dokáže přebytek energie poslat zpátky do sítě za draho. Tak to mají vymyšlené v Hondě.