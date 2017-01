Střešní boxy ocení především rodiny s dětmi, které kromě lyží či snowboardů musejí do auta naložit i spoustu oblečení, hračky, cestovní postýlku apod. Jestliže s sebou tolik vybavení nepotřebujete, vystačíte si i se samotnými nosiči na lyže. Jak je vybírat?

Než vyrazíte do obchodu

Abyste si střešní box či nosič mohli pořídit a používat jej, musíte většinou své auto nejprve opatřit takzvanými příčníky, které se montují na podélné nosiče na střeše automobilu. Některé vozy je mají automaticky již z výroby, k jiným je musíte dokoupit. Většinou se prodávají příčníky univerzální, tedy takové, které lze přimontovat na jakoukoli značku vozu. Nicméně raději si před nákupem ověřte, že se vybrané produkty skutečně hodí i na typ vašeho vozu.

Příčníky seženete buď hliníkové, nebo z pozinkovaného železa potaženého plastem. Rozhodně se vyplatí pořídit příčníky s uzamykatelným zámkem, který zajistí, že nebudou tak snadnou kořistí pro případné zloděje.

1. Thule Ford S-Max 2006 – WingBar, od 4 890 Kč

2. Thule WingBar Edge 9594, černý, od 5 799 Kč

3. Menabo Brio, 120 cm, uzamykatelný, aluminium, od 1 099 Kč

4. Compass ALU-TOP (SUV), zamykací, hliníkový, od 1321 Kč

Jak vybrat box

Při koupi střešního boxu si nejprve zjistěte nosnost střechy vašeho auta. Většina boxů je sice velmi lehkých, ale pokud byste nosnost překročili, můžete ohrozit svou bezpečnost. Box musí být dokonale aerodynamický, nejen aby při jízdě nekladl významnější odpor, ale aby vás nerušilo nepříjemné houkání, a také vodotěsný (některé levnější typy neodolají silnému dešti).

Boxy jsou vyráběny z plastů – investujte raději do opravdu kvalitního, který se za jízdy či při nehodě nerozbije a neuvolní. Velikost střešního boxu nezáleží pouze na množství věcí, které v něm chcete převážet, ale především na velikosti auta. Příliš velký box může jednak zapříčinit ztížené otevírání dveří kufru, jednak také zhoršenou viditelnost pro řidiče (například na křižovatce). Rozměry boxu jsou udávány vnější, počítejte s tím, že vnitřní prostor bude o několik centimetrů menší.

Vždy se u prodejce informujte i o montáži boxu – měli byste ji zvládnout sami. Důležitým parametrem je i zabezpečení. Box by měl být opatřen kvalitním zámkem (nebo několika zámky), aby se do něj nedostal případný zloděj.

1. Neumann Whale 227, černý antracit, od 2 890 Kč

2. Hakr Relax 300, šedý, od 2 890 Kč

3. Thule Pacific 600 Aeroskin, stříbrnošedý, od 6 999 Kč

4. Neubox Junior Altro A 460, černý lesklý, od 6 400 Kč

Jak na nosiče

Jestliže se rozhodnete pro pořízení nosiče lyží, ujasněte si, kolik lyží či snowboardů budete převážet. Právě v tomto parametru se nosiče nejvíce odlišují. Vyplatí se rovněž investovat do kvalitnějšího materiálu nosiče, aby nehrozilo, že po několika použitích začne kvůli nejrůznějším oděrkám rezivět.

Vždy si při nákupu všímejte, jaké mají nosiče bezpečnostní prvky. Měly by nabízet možnost nejen lyže či snowboardy do nosiče uzamknout, ale také by se samy měly dát zamknout ke střešnímu nosiči. To aby si případný zloděj neodnesl vaše sportovní vybavení i s nosičem. K některým výrobkům je možné zámek dokoupit.

Modernější (a dražší) nosiče nabízejí komfortní upevnění lyží, kdy nosič vysunete mimo střechu vozidla a sportovní náčiní do něj jednoduše upevníte, aniž byste se museli zbytečně natahovat apod. Do některých je navíc možné uchytit i hůlky.

1. F.LLI Menabo, magnetický, 2 páry lyží, od 930 Kč

2. F.LLI Menabo, držák, 6 párů lyží/2 snowboard, od 769 Kč

3. Thule Deluxe 726, 4 páry lyží, od 2 490 Kč

4. Thule Snowpro 746, 4 páry lyží, od 1 660 Kč

