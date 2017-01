Henrik I. Christensen, profesor počítačových věd na univerzitě v San Diegu, je například hlavním zakladatelem European Robotics Research Network, tedy ohromné sítě výzkumu, vývoje a vzdělání v robotice napříč celou Evropou.

A právě tento člověk dal rozhovor pro noviny The San Diego Union-Tribune. V nich mimo jiné uvedl: „Moje vlastní předpověď je ta, že děti dnes narozené nebudou nikdy řídit auto. Autonomní, tedy vozy bez řidiče, jsou vzdálené 10 až 15 let. Vždyť všechny automobilky světa – Daimler, GM, Ford – nyní říkají, že jejich auta budou umět sama jezdit za pět let.“

Autonomní vozy ušetří čas



Na dotaz, jak se budou cítit naše děti ve světě plném aut, ve kterém ani nebudou řídit, předpovídá, že lidé si budou stále více uvědomovat, kolik času ztratí sezením v autech v kolonách. Kolik produktivního času by ušetřili, pokud by nechali řídit auta sama a navíc v jednotném systému, který dokáže na současné silnice nacpat dvojnásobek aut, aniž by se jakkoli musely tyto silnice upravovat. Přitom to všechno za stoprocentní bezpečnosti a extrémní plynulosti dopravy.

Určitě se ptáte, kde budou všechna ta auta parkovat. Odpověď na tuhle otázku jsme už několikrát rozebírali na našich stránkách. V budoucnosti už totiž nebude užitečné auto vlastnit. Auto bude služba. Prostě si jen objednáte, aby vás auto vyzvedlo ve čtyři hodiny v práci, a ono samo přijede. Ale to je podle Christensena vize dlouhodobá, tedy dvacet a více let.

Co vy na to? Souhlasíte? Vidíte to také tak?