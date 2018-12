Toyota C-HR je v sériové verzi neskutečně sportovní SUV

Už ve chvíli, kdy prosáklo, že koncept Toyoty C-HR bude uveden do výroby, jsme věděli, že sériová verze bude velmi zajímavá. Ale nikdy není koncept stejný, jako to, co se prodává. Tady si však sériový kus bere z nápadů designérů neskutečný sexappeal.