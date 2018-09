ČTK

"Chceme mít k zákazníkovi co nejblíže a tím se bude řídit i budování poboček značky Mototechna,“ řekla deníku ředitelka AAA Auto Karolína Topolová. Společnost se podle ní nebude zaměřovat jen na sortiment určitých značek.

Mototechna byla založena na počátku padesátých let minulého století v tehdejším Československu. Skončila v roce 1992, kdy byla neúspěšně zprivatizována.

AAA Auto provozuje 27 poboček v ČR, na Slovensku a v Rusku. Vlastník přes 77 procent akcií společnosti, Anthony Denny, nedávno oznámil záměr prodat většinový podíl ve firmě. Mělo by se tak stát do dvou let.