ČTK

Na úterní automobilové konferenci představil připravovanou novelu zákona o odpadech ředitel odboru odpadů ministerstva životního prostředí Leoš Křenek. Po lednu 2006 bude pro vyřazené osobní automobily a nákladní vozy s hmotností do 3,5 tuny platit kvóta, která určuje povinnost opětovně použít 85 procent průměrné hmotnosti automobilu a materiálově a energeticky ji následně využít. Pro vozidla vyrobená před rokem 1980 bude hranice o deset procentních bodů nižší. Po roce 2015 budou hranice pro materiálové a energetické využití na 95 procentech.

Jak se s autovraky vypořádávají jinde v Evropě či v USA? Čtěte zde.

V České republice bylo vyřazeno v minulých letech každoročně zhruba sto tisíc osobních vozů, na trhu naopak přibývá ročně asi 150 tisíc oficiálně registrovaných osobních vozidel. Například v minulém roce přibylo více než 90 tisíc ojetých vozů. V kategorii nákladních vozů do 3,5 tuny to bylo loni celkem 22 tisíc vozidel.

Osobní vozidla v České republice k 30. červnu 2003 Registrovaná osobní vozidla 3 661 984 Zdroj: SAP, CRV

K dosažení podílů recyklace na celkové hmotnosti automobilů by mělo přispět jak zpracování dílů po vyřazení automobilů z provozu, tak i před jejich samotným uvedením do provozu. Výrobci by tak měli do výroby zavést nové metody, které umožní lepší recyklaci dílů.

Používání nebezpečných látek by mělo být omezeno podle Josefa Durdila ze společnosti ECO trend již při projektování vozidel. "Cílem je zajistit, aby ve vozidlech uvedených na trh nebyly používány materiály a součásti obsahující olovo, rtuť, kadmium nebo šestimocný chrom," uvedl. Snadnější by měla být podle něj také demontáž vozidel a jejich opětovné využití a použití.

Struktura vozového parku (stáří) mladší než dva roky 7,7 % dva až pět let 12,2 % pět až deset let 22,9 % deset až 15 let 21,8 % nad 15 let 35,4 % Průměrné stáří 13,5 roku Zdroj: SAP, CRV

Náklady na recyklaci mají nést výrobci a dovozci automobilů, stát bude v případě recyklace autovraků udělovat licence pro demontážní střediska a drtící zařízení vozidel s ukončenou životností.

V zemích Evropské unie jsou podle informací společnosti Peugeot celkové náklady na demontáž automobilu mezi 150 a 400 eury. Nejvíce drtiček automobilového odpadu je Německu, Francii a Velké Británii při průměrných nákladech mezi 50 až 70 eury za vůz.

Připravovaná novela zákona o odpadech zahrnuje směrnici EU z roku 2000. V současné době normu projednává Poslanecká sněmovna. Novela zákona by měla vstoupit v platnost do vstupu České republiky do EU, tedy do května příštího roku.

Vyřazená osobní vozidla: 2000 145 678 2001 81 196 2002 97 636 2003* 55 223 * do června Zdroj: SAP, CRV

Průměrná hmotnost osobního automobilu je mezi 800 až 900 kilogramy. Podle Jindřicha Vavrly ze společnosti ŽDB mělo u automobilů vyrobených ve druhé polovině 90. let na celkové hmotnosti více než poloviční podíl železo. Zhruba pětinu váhy představují plasty a kolem deseti procent mají barevné kovy a guma, sklo a nekovy.