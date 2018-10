ČTK

Přispěl k tomu meziročně o čtvrtinu vyšší zářijový prodej.

Za prvních devět měsíců roku byla nejprodávanější značkou tradičně tuzemská Škoda Auto s 48,3procentním podílem na trhu a téměř 54,6 tisíce prodanými vozy. Meziročně však automobilce prodej mírně poklesl. Za září ale již stoupl o 18 procent.

Prodej nových osobních vozů ve 3. čtvrtletí: rok počet vozů změna v procentech 2000 110.393 (+ 1,69) 2001 113.223 (+ 2,56) 2002 108.121 (- 4,50) 2003 112.998 (+ 4,58)

Mezi dovozci zaujala první místo při pětiprocentním poklesu značka Renault s téměř 6,4 tisíce prodanými vozy. Stejně jako před rokem obsadila druhé místo automobilka Peugeot (5 tisíc) a třetí byl Volkswagen (asi 4,6 tisíc). Většina předních zahraničních dovozců výrazně zvýšila importy v září - Peugeot o třetinu, Ford o více než polovinu a automobilka Renault na dvojnásobek.

"Obecně by měl trend růst," uvedl tajemník svazu Pavel Tunkl k dalšímu očekávanému vývoji trhu. Podle něj je totiž český vozový park přestárlý, když 35 procent všech osobních vozů je starších 23 let. Trh je navíc podle něj poloviční, než by měl být. "Měl by prodávat osm až deset procent registrovaných vozidel, tedy minimálně 300 tisíc, a prodává zhruba polovinu," uvedl Tunkl a doplnil, že v horizontu deseti let by měl dosáhnout dvojnásobku.

"Na začátku roku jsme předpokládali, že by se prodej mohl zvýšit o tři až pět procent a vypadá to, že ten trend tady je," řekl předseda Sdružení automobilového průmyslu Antonín Šípek. Například německý trh, který podle Tunkla několik let stagnoval, v září vyskočil o 5,1 procenta. "Zdá se, že probuzení není jenom tam," srovnal oživení s Českou republikou.

Letošní meziroční růst byl podle zástupců svazu podpořen především silnou korunou, příhodnou pro dovozy, a nižším loňským prodejem po záplavách, které v srpnu a září odbyt srazily.

Meziročně stoupl také prodej lehkých užitkových vozů, motocyklů a autobusů. Podle vyjádření svazu však 589 prodaných autobusů není dostačující pro celkovou obnovu vozového parku. Naopak o 2,5 procenta poklesl prodej nákladních vozidel, první místo si udržela značka Mercedes Benz.

Negativní zákon

Za účelový považují zástupci svazu novelu zákona o dani z příjmu podniků, podle které by firmy mohly odepisovat z daní hodnotu auta do 900 tisíc korun a zbytek ceny hradit ze zisku. "Je to ryze účelová záležitost, která má naznačit, že auto je v České republice stále přepych, ať je to jakékoli auto," řekl Tunkl.

Podle něj se tento krok negativně promítne do hospodaření státu a některé firmy možná přesunou nákupy do nižší kategorie. To přiznávají zástupci některých firem, které kvůli dražším autům nechtějí snižovat zisk.

"Na Slovensku existuje omezení tohoto druhu již několik let a nijakým způsobem se to v prodeji dražších vozů neprojevilo, naopak například Mercedes tam zaznamenává vynikající prodejní výsledky," doplnil však jiný zástupce svazu.

Za prvních devět měsíců roku dále dovezli importéři do České republiky téměř 90 tisíc ojetých vozů, tedy zhruba stejně tolik, jako za celý uplynulý rok.