Jakub Svoboda, Právo

Přestože stáří ojetiny nemusí být rozhodujícím kritériem pro její koupi, podle většiny obchodníků je dnes nejvýhodnější pořídit si vůz starý dva až čtyři roky. Samozřejmě stále platí, že cenu vozidla ovlivňuje jeho technický stav, najeté kilometry atd.

U nového auta cena klesá nejvíce první rok, v případě dražších značek až o třetinu. Poté se cenový propad zpomaluje.

Už po třech letech od uvedení do provozu se cena většiny nových aut dostane zhruba na polovinu pořizovací ceny.

Mezi vozy, které na českém trhu za pět let po prodeji nejvíce ztrácejí na hodnotě, patří podle AAA Auto některé modely korejské automobilky Kia, ale i Jaguaru, Saabu nebo Citroënu. Pokles cen se u těchto modelů pohybuje od 60 do téměř 80 procent.

:. Některé Jaguary značně ztrácejí na hodnotě. U výjiměčných verzí tomu je ale naopak. foto: NOVINKY/Jan Čech

Prodejci ojetin se shodují, že více si svou hodnotu drží německé vozy, jako je Volkswagen, Audi či BMW. Dobře si v tomto ohledu vedou i modely domácí Škody Auto.

Právě o ojeté škodovky je vedle německých vozů v rodinných provedeních a malých offroadů podle obchodníků největší zájem. Zvyšuje se také poptávka po japonských značkách. Čím dál větší zájem je o tzv. rodinné vozy MPV, jako je například Ford Galaxy, VW Sharan apod.

Majitelé autobazarů dovážejí auta nejčastěji z Německa a z Rakouska, přičemž nabídka se stále rozšiřuje.

Ojetiny by mohly prodražit poplatky

Podle statistik Svazu dovozců automobilů vzrostl dovoz ojetých osobních aut v prvním pololetí meziročně o desetinu na 120 305 vozů. Dalších zhruba 50 000 aut lidé přivezli na náhradní díly. Téměř třetina aut byla starší než deset let. Druhou nejdováženější značkou byla Škoda, kterou překonaly pouze ojeté fordy.

Proti tomu prodej nových osobních automobilů od ledna do června stoupl meziročně o téměř devět procent na 73 455 vozidel. Za tímto nárůstem stála především silná konkurence a rychle zpevňující koruna, jež snížily ceny nových vozidel o pět až 15 procent.

Ojetá auta by v budoucnu mohly v ČR prodražit nové poplatky za jejich registraci. Novela zákona o odpadech, s níž přišli poslanci ČSSD a KSČM, mj. zavádí poplatky za zápis ojetin do registru silničních vozidel, které se pohybují od 3 000 do 10 000 korun podle toho, jakou emisní normu EURO vozidlo splňuje.

O normě, kterou před několika dny zamítl Senát, budou poslanci opět jednat na podzim.